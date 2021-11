OxygenOS 12 (Android 12) Open Beta 2 se déploie sur les OnePlus 9 et 9 Pro

OnePlus a annoncé aujourd’hui que la deuxième version bêta d’OxygenOS 12 basée sur Android 12 était déployée sur les OnePlus 9 et 9 Pro juste un jour après le début du programme bêta fermé pour la série OnePlus 8.

OxygenOS 12 Open Beta 2 est progressivement poussé vers les OnePlus 9 et 9 Pro exécutant la première bêta ouverte, lancée il y a un mois. OxygenOS 12 marque la dernière version du skin Android personnalisé de OnePlus car il fusionne la base de code OxygenOS avec ColorOS d’OPPO.

En ce qui concerne les nouveautés de la deuxième version bêta ouverte, OnePlus a répertorié une multitude d’optimisations et de corrections de bugs qui devraient atténuer certains problèmes du système d’exploitation. Il s’agit notamment des éléments suivants :

Système

Optimisation de la fluidité de la barre d’état Optimisation de la durée de vie de la batterie et de la vitesse de charge Correction du problème de faible probabilité que la barre d’état n’affiche pas les applications Correction du problème de faible probabilité de l’échec automatique de la luminosité Correction du problème de certains widgets de bureau s’affichant anormalement Correction du problème du Cloud le service ne s’ouvre pas dans Notes Mise à jour du correctif de sécurité Android vers 2021.11 Amélioration de la stabilité du système

Caméra

Bluetooth

Correction du problème de faible probabilité de la barre d’état n’affichant pas la batterie des écouteurs Bluetooth

Connaître les problèmes

La rotation automatique du bureau peut être retardée dans certaines scènes d’utilisation Problème probable de déconnexion automatique du WLAN L’appareil photo se bloquera lors de la prise de vidéos en mode 4K 60hz Les notifications pour certaines applications seront automatiquement activées La recherche globale peut ne pas répondre Les applications d’arrière-plan peuvent s’éteindre automatiquement sous la scène d’utilisation de faible RAM

Alors qu’OxygenOS 12 pourrait annoncer la fin de l’identité de OnePlus, la société travaille également sur un nouveau système d’exploitation unifié qui fera ses débuts aux côtés de la série OnePlus 10 au début de l’année prochaine.

Avant d’installer la nouvelle version bêta sur certains des meilleurs téléphones Android, OnePlus conseille de maintenir le niveau de batterie de votre téléphone au-dessus de 30 % et d’avoir au moins 3 Go de stockage disponible.

