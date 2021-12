OxygenOS 12 : tout ce que vous devez savoir sur la version Android 12 de OnePlus

Le logiciel est en grande partie la raison pour laquelle les appareils OnePlus sont considérés comme les meilleurs téléphones Android. OnePlus a fait d’OxygenOS l’une des meilleures interfaces logicielles du marché, offrant une mise en page claire avec de nombreuses possibilités de personnalisation et des mises à jour rapides.

Il y a une nouvelle dimension à ce récit en 2021. OnePlus utilise désormais ColorOS comme base d’OxygenOS dans le but de rationaliser les ressources entre les deux entités, ce qui signifie que des changements sont en cours. Nous avons eu un aperçu de l’intégration avec OxygenOS 11.3 sur le Nord 2, et avec le déploiement de la version stable d’OxygenOS 12 basée sur Android 12, nous obtenons une image plus claire de ce que cette fusion a à offrir.

La version stable d’OxygenOS 12 fait maintenant son chemin vers les OnePlus 9 et 9 Pro, et devrait faire son chemin vers d’autres appareils dans les mois à venir. Comme je l’ai révélé plus tôt dans l’année, OxygenOS 12 bénéficie de nombreuses fonctionnalités de ColorOS, une nouvelle interface utilisateur qui le rend un peu plus moderne et des mises à jour des favoris des fans comme Work Life Balance et Zen Mode.

Sauter à:

La version stable d’OxygenOS 12 est en cours de déploiement

Source : Apoorva Bhardwaj / Android Central

La première version bêta publique d’OxygenOS 12 pour les OnePlus 9 et 9 Pro a été mise en ligne le 4 octobre, et après deux mois de tests, la version stable déclare maintenant faire son chemin vers ces appareils. Le 7 décembre, OnePlus a annoncé la livraison de la version stable d’OxygenOS 12 aux OnePlus 9 et 9 Pro et, comme toujours, son déploiement par phases.

Les utilisateurs en Inde sont les premiers à mettre la main sur la version stable d’OxygenOS 12, et même alors, il ne s’agit que de sélectionner des unités pour le moment. Je ne le vois pas encore sur les appareils que je possède, mais il devrait être largement disponible d’ici fin décembre.

Maintenant, les deux premières versions d’OxygenOS 12 ont été très boguées, avec des problèmes de stabilité et des fonctionnalités manquantes. Ceux-ci ont été corrigés dans les versions ultérieures, et avec la version stable en cours de déploiement, les utilisateurs de OnePlus 9 et 9 Pro pourront commencer à utiliser toutes les nouvelles fonctionnalités qu’Android 12 a à offrir.

OxygenOS 12 obtient un nouveau design et des styles AOD

Source : OnePlus

OxygenOS 12 reçoit un rafraîchissement de conception subtil qui le rend plus moderne. Il y a moins de densité d’informations dans les menus et autres éléments, et vous trouverez un texte plus gras dans toute l’interface qui le rend plus facile à lire. Les icônes ont également reçu un rafraîchissement et sont basées sur le neumorphisme, avec des ombres et des dégradés subtils.

Les modifications de l’interface utilisateur sont cohérentes dans différentes langues, ce qui la rend plus inclusive pour les utilisateurs mondiaux, et l’interface est raffinée. Le style Canvas AOD est également mis à jour avec de nouveaux coups de pinceau et des ajustements de couleur. En ce qui concerne l’esthétique elle-même, OxygenOS 12 n’utilise pas le nouveau design Material You de Google, mais conserve plutôt le langage de conception de ColorOS.

Les piliers d’OxygenOS tels que la personnalisation des couleurs d’accentuation et les gestes hors écran sont intacts, et les ajouts de ColorOS devraient rendre l’interface utilisateur beaucoup plus personnalisable. La page des paramètres fait l’objet d’un remaniement de catégorie qui facilite la recherche d’options de connectivité, et certains de ces changements ont été mis en ligne dans OxygenOS 11.3. Le passage à ColorOS signifie que vous devrez configurer un code d’accès à 6 chiffres (au lieu du code PIN à 4 chiffres habituel) avant de pouvoir configurer l’authentification biométrique.

Il existe un mode sombre personnalisable dans OxygenOS 12

Source : OnePlus

OxygenOS 12 reprend de nombreuses fonctionnalités qui ont été transférées de ColorOS. Tout d’abord, le mode sombre personnalisable vous permet de régler entre trois niveaux : doux, moyen et amélioré. Nous l’avons vu l’année dernière avec ColorOS 11, et les dégradés ainsi que les étiquettes sont maintenant reportés sur OxygenOS 12. Avec le mode sombre personnalisable, vous pouvez basculer entre le gris clair et le gris foncé ou un schéma noir, et cela fonctionne aussi bien que ColorOS.

L’étagère reçoit une nouvelle couche de peinture dans OxygenOS 12

Source : OnePlus

L’étagère est une fonctionnalité de base d’OxygenOS, et dans OxygenOS 12, elle fait l’objet d’une refonte avec une disposition de carte et une nouvelle carte de santé qui vous permet d’afficher des mesures supplémentaires telles que les calories et la distance parcourue. Si vous utilisez la montre OnePlus, vous pourrez voir vos données d’activité directement dans Shelf. Oh, et la fonction Scout qui a été lancée en Inde fait maintenant son chemin dans le monde entier, avec la fonction de recherche intégrée dans l’étagère.

OxygenOS 12 obtient un coffre-fort privé et un nouveau mode Zen

Source : OnePlus

En ce qui concerne la sécurité, le mode Private Safe de ColorOS arrive sur OxygenOS et vous pouvez masquer des documents et des photos sensibles derrière un mot de passe. Le mode Zen est également actualisé avec de nouveaux styles, et c’est l’une des rares fonctionnalités qui sont restées intactes après l’intégration de ColorOS.

Work Life Balance est lancé dans le monde entier avec OxygenOS 12

Source : OnePlus

Work Life Balance est une autre fonctionnalité exclusive aux utilisateurs en Inde, et avec OxygenOS 12, elle fait son chemin dans le monde entier. La fonctionnalité permet de supprimer plus facilement les distractions en créant des profils professionnels et personnels, et vous avez la possibilité de personnaliser l’accès aux notifications et les services de liste blanche qui peuvent s’exécuter dans chaque mode. Avec Work Life Balance 2.0, il est désormais possible de lancer un mode particulier lorsque vous vous connectez à un réseau Wi-Fi ou en fonction d’un emplacement.

Voici le journal des modifications complet d’OxygenOS 12

C’est un aperçu de toutes les fonctionnalités disponibles dans la version bêta publique d’OxygenOS 12. Pour un aperçu détaillé des nouveautés, voici le journal des modifications complet :

Système

Icônes de bureau optimisées avec des textures améliorées, en utilisant un design inspiré de tout nouveaux matériaux et en unissant les lumières et les couches

Mode sombre

Le mode sombre prend désormais en charge trois niveaux réglables, offrant une expérience utilisateur plus personnalisée et confortable

Étagère

Nouvelles options de style supplémentaires pour les cartes, rendant le contenu des données plus visuel et plus facile à lire Carte de contrôle des écouteurs nouvellement ajoutée avec réglage en un clic des écouteurs Bluetooth Nouvel accès à OnePlus Scout in Shelf, vous permettant de rechercher plusieurs contenus sur votre téléphone, y compris des applications, Paramètres, données multimédias, etc. Carte de surveillance OnePlus récemment ajoutée dans l’étagère, pour consulter facilement vos statistiques de santé

L’équilibre travail-vie

La fonction Work Life Balance est désormais disponible pour tous les utilisateurs, vous permettant de basculer sans effort entre le mode travail et le mode vie via des paramètres rapides WLB 2.0 prend désormais en charge le basculement automatique du mode travail/vie, en fonction des emplacements spécifiques, du réseau Wi-Fi et de l’heure, apportant également profils de notification d’application personnalisés en fonction de la personnalisation

Galerie

La galerie vous permet désormais de basculer entre différentes mises en page avec un geste de pincement à deux doigts, en reconnaissant intelligemment les images de la meilleure qualité et en recadrant la vignette en fonction du contenu, ce qui rend la mise en page de la galerie plus agréable

Toile AOD

Canvas AOD vous apporte de nouveaux styles de lignes et de couleurs, pour une expérience d’écran de verrouillage plus personnalisée avec des visuels inspirants Nouveaux pinceaux et traits multiples et prise en charge du réglage des couleurs Algorithme logiciel optimisé et reconnaissance faciale pour mieux identifier les caractéristiques et la couleur de la peau de différentes figures

OxygenOS 12 arrive sur ces téléphones

Source : Apoorva Bhardwaj / Android Central

OnePlus a confirmé que la plupart des appareils lancés au cours des deux dernières années seront mis à jour vers OxygenOS 12. OnePlus a terminé de déployer la version OxygenOS 11 basée sur Android 11 vers les OnePlus 6 et 6T, donc en ce qui concerne OxygenOS 12, nous sommes en regardant le OnePlus 7 et supérieur.

Bien sûr, cette liste n’inclut pas la série d’appareils Nord N ; le N10 et le N100 n’obtiendront qu’une seule mise à jour vers Android 11, ils manqueront donc. Voici la liste des téléphones OnePlus qui seront mis à jour vers OxygenOS 12 :

OnePlus 7 OnePlus 7 Pro / 7 Pro 5G OnePlus 7T OnePlus 7T Pro / 7T Pro McLaren OnePlus 7T OnePlus 8 OnePlus 8 Pro OnePlus 8T OnePlus 9 OnePlus 9 Pro OnePlus 9R OnePlus Nord OnePlus Nord CE OnePlus Nord 2 OnePlus Nord N200

OnePlus n’a pas défini de calendrier pour le moment où les appareils plus anciens passeront à OxygenOS 12, notant seulement que ce sera au cours de la première moitié de 2022. Pour l’instant, les OnePlus 9 et 9 Pro sont les seuls appareils à obtenir l’Android 12 build, et je mettrai à jour cet article une fois que nous aurons plus d’informations sur le reste des appareils de la liste.

Valeur globale

OnePlus 9

Le produit phare de la valeur à battre

Le OnePlus 9 combine le dernier matériel interne avec un écran AMOLED vibrant de 120 Hz, de superbes appareils photo et une batterie toute la journée avec une charge rapide de 65 W. Avec trois mises à jour Android et une interface claire avec une excellente personnalisation, vous obtenez un bon rapport qualité-prix.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

⌚ ⌚

Le temps est venu pour Wear OS de briller

Après des données indiquant une énorme augmentation du nombre de clients achetant la Samsung Galaxy Watch Series 4, les experts sont convaincus du succès de Google avec Wear OS 3. Ils disent que davantage de fabricants adopteront la plate-forme.