OxygenOS 12 : tout ce que vous devez savoir sur la version Android 12 de OnePlus

Le logiciel est une grande partie de la raison pour laquelle les appareils OnePlus sont considérés comme les meilleurs téléphones Android. OnePlus a fait d’OxygenOS l’une des meilleures interfaces logicielles du marché, offrant une mise en page claire avec de nombreuses possibilités de personnalisation et des mises à jour rapides.

Il y a une nouvelle dimension à ce récit en 2021. OnePlus utilise désormais ColorOS comme base d’OxygenOS dans le but de rationaliser les ressources entre les deux entités, ce qui signifie que des changements sont en cours. Nous avons eu un aperçu de l’intégration avec OxygenOS 11.3 sur le Nord 2, mais nous devrons attendre OxygenOS 12 pour avoir une image complète de ce que cette fusion aura à offrir.

OxygenOS 12 fait ses débuts avec OnePlus 9 RT, une nouvelle variante de la série numérotée OnePlus 9 qui devrait faire ses débuts dans les mois à venir. Bien qu’il y ait peu d’informations officielles sur OxygenOS 12, j’ai réussi à mettre la main sur une version interne et je peux offrir quelques informations sur l’interface utilisateur et les nouvelles fonctionnalités.

La version bêta publique d’OxygenOS 12 débutera bientôt

Source : Apoorva Bhardwaj / Android Central

Selon mes sources, OnePlus vise à lancer la bêta fermée d’OxygenOS 12 d’ici la fin août. La version bêta fermée comprend un peu plus de 200 membres, et OnePlus recrute généralement ses fans « inconditionnels » pour participer à la version bêta et donner leur avis sur les nouveaux ajouts. Ce retour d’information est transmis directement à l’équipe produit et pris en compte lors des derniers réglages de l’interface.

Sur la base des retours et de la stabilité de la version, la bêta fermée prend généralement deux à trois semaines, et les modifications seront intégrées dans une nouvelle version qui sera rendue publique. Cela signifie que nous devrions pouvoir voir la version bêta publique d’OxygenOS 12 se déployer juste avant octobre; J’estime une annonce officielle dans un peu plus de cinq semaines.

Pour le contexte, la version bêta publique d’OxygenOS 11 était disponible fin août, mais ce calendrier a été repoussé cette année en raison du grand nombre de problèmes dans Android 12. Plusieurs bugs et problèmes de stabilité ont tourmenté Pixels exécutant la dernière version bêta 4, il est donc prudent de supposer que les fabricants d’appareils prennent un peu plus de temps que d’habitude pour éliminer les bogues.

Voici les nouvelles fonctionnalités d’OxygenOS 12

Source : Apoorva Bhardwaj / Android Central

OxygenOS 12 obtiendra de nouvelles fonctionnalités qui ont été transférées de ColorOS. Le premier est un mode de fenêtres flottantes qui vous permet de redimensionner les fenêtres n’importe où sur l’écran, ce qui facilite le multitâche. Un autre ajout intéressant est un magasin de thèmes qui vous permet de modifier l’apparence de l’interface.

Les piliers d’OxygenOS, tels que la personnalisation des couleurs d’accentuation et les gestes hors écran, seront intacts, et les ajouts de ColorOS devraient rendre l’interface utilisateur beaucoup plus personnalisable. La page des paramètres fait l’objet d’un remaniement de catégorie qui facilite la recherche d’options de connectivité, et certains de ces changements sont en vigueur dans OxygenOS 11.3. Le passage à ColorOS signifie que vous devrez configurer un code d’accès à 6 chiffres (au lieu du code PIN habituel à 4 chiffres) avant de pouvoir configurer l’authentification biométrique.

En matière de sécurité, le mode Private Safe de ColorOS arrive sur OxygenOS, et vous pouvez cacher des documents et des photos sensibles derrière un mot de passe. En ce qui concerne l’esthétique elle-même, OxygenOS 12 n’utilisera pas le nouveau design Material You de Google, mais conservera le même langage de conception OxygenOS 11 avec quelques ajustements autour du volet de notification et de l’ombre.

Bien que la base sous-jacente ait été remaniée, le OnePlus Launcher et d’autres fonctionnalités OnePlus telles que Work-Life Balance, Zen Mode, Scout et Shelf seront intacts, de sorte que les utilisateurs qui passent d’OxygenOS 11 devraient se sentir comme chez eux.

OxygenOS 12 arrive sur ces téléphones

Source : Apoorva Bhardwaj / Android Central

Nous devrons attendre que OnePlus confirme officiellement les appareils qui recevront la mise à jour OxygenOS 12, mais si l’historique est une indication, la série OnePlus 7 et supérieure devrait passer à Android 12. OnePlus déploie le Android 11 basé OxygenOS 11 est intégré aux OnePlus 6 et 6T, donc en ce qui concerne OxygenOS 12, il est prudent de supposer que tous les appareils 2019 et supérieurs seront mis à jour.

Bien sûr, cela n’inclut pas la série d’appareils Nord N ; le N10 et le N100 n’obtiendront qu’une seule mise à jour vers Android 11, ils manqueront donc. Voici la liste provisoire des téléphones OnePlus qui seront mis à jour vers OxygenOS 12 :

OnePlus 7 OnePlus 7 Pro / 7 Pro 5G OnePlus 7T OnePlus 7T Pro / 7T Pro McLaren OnePlus 7T OnePlus 8 OnePlus 8 Pro OnePlus 8T OnePlus 9 OnePlus 9 Pro OnePlus 9R OnePlus Nord OnePlus Nord CE OnePlus Nord 2 OnePlus Nord N200

