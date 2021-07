Oyarzabal : « L’équipe y croit »

25/07/2021

16:13 CEST

Mikel Oyarzabal a assuré que « l’équipe croit & rdquor; dans ses possibilités après la victoire remportée contre l’Australie (0-1), dans le deuxième match des Jeux Olympiques qui les place en tête du groupe C.

Le joueur de la Real Sociedad, auteur du but qui a donné le triomphe à l’Espagne contre l’Australie, il a soulagé l’équipe de Luis de la Fuente qu’ils joueront le tour de qualification dans le duel contre l’Argentine, mercredi prochain, dans un match qui prévoit «contesté & rdquor; car « personne ne donne rien & rdquor ;, a-t-il déclaré.

« Ce sera un match le même que dans ces deux précédents. Nous avons tous atteint le dernier match avec des possibilités. Ça va être compliqué, député. Personne ne donne rien ici. Nous devons continuer dans la continuité de ce que nous avons fait. Le groupe croit. Maintenant au repos jusqu’à mercredi et repartir avec la même mentalité que nous sommes partis aujourd’hui & rdquor;, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

«Quand les minutes passent, vous ressentez un peu d’anxiété, mais l’équipe croit en une idée et sait quoi faire.; Et c’est très important. Avec cette idée, nous savons que nous serons plus près de marquer et de gagner. On se crée des opportunités et dans la précédente on méritait plus que ce qu’on a eu & rdquor;, a commenté les difficultés à marquer un but.

De plus, a-t-il souligné, que vivre l’ambiance du village olympique, qu’ils arriveront demain lundi en provenance de Sapporo, est un coup de pouce pour les joueurs.

“Ce sera bien pour l’équipe de sortir d’où nous sommes. Il y a plusieurs jours ici. L’équipe se porte bien. Changer un peu de décor est positif. Vivre une expérience comme celle du village olympique est positif pour le groupe, même si ce qui compte le plus pour nous c’est d’avoir gagné aujourd’hui ; qui vous donne un regain d’énergie et de confiance. Nous avons confiance en nous, le groupe va dans le même sens et attend mercredi avec impatience, a-t-il valorisé.