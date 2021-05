OYO annonce une aide au deuil COVID-19 avec 8 mois de salaire, 5 ans de soutien à l’éducation pour les enfants

La pandémie a également mis en lumière la façon dont des entreprises telles que OYO valorisent les contributions incalculables de leurs employés et de leurs familles dans la triste réalité de la lutte contre la deuxième vague de COVID-19.

Deuxième vague COVID-19: La deuxième vague COVID-19 a été dévastatrice pour beaucoup, c’est pourquoi OYO a annoncé une initiative notable sous la forme de soutien au deuil. Dans une série de tweets mercredi, le fondateur et PDG du groupe OYO, Ritesh Agarwal, a annoncé la décision de l’entreprise de soutenir les familles des employés décédés à cause du COVID-19. Leurs familles recevront 8 mois de salaire complet ainsi que le versement d’une assurance temporaire correspondant à 3 ans de leur salaire annuel et l’éducation de leurs enfants sera soutenue pendant 5 ans dans le cadre du soutien au deuil d’OYO.

Une autre étape notable est qu’OYO a étendu la couverture de groupe aux conjoints et aux enfants.

Avec un plus grand nombre de familles directement touchées et les moyens de subsistance subissant des phases d’incertitude pour beaucoup, rares sont les marques qui se sont intensifiées et ont pris la responsabilité des employés de plusieurs crans avant les autres.

Alors que nous sommes toujours aux prises avec des informations sur le virus et ses nombreuses variantes, la souffrance et le chagrin qui imprègnent la réalité terrestre du pays sont ceux qui défient les mots.

Notant que la bataille en cours contre le COVID-19 est à peine terminée, le fondateur et PDG du groupe OYO, Ritesh Agarwal, a exprimé l’espoir que de telles initiatives prises par l’entreprise aideront à atténuer les nombreuses difficultés rencontrées par les familles endeuillées.

2 / Pour les familles d’OYOpreneurs qui ont perdu la vie à cause du COVID

???? OYO pour payer la totalité des salaires pendant 8 mois et une indemnité d’assurance temporaire égale à 3 ans de leur salaire annuel

???? Soutenir l’éducation de leurs enfants pendant 5 ans

???? Extension de la couverture médicale de groupe au conjoint + enfants – Ritesh Agarwal (@riteshagar) 19 mai 2021

Dans un autre des nombreux tweets, le fondateur a ajouté que plus de 200 volontaires OYO répartis dans 50 villes continuent d’aider les employés actuels de l’entreprise alors même qu’OYO se prépare à étendre son assistance 24 heures sur 24, allant des concentrateurs d’oxygène à l’approvisionnement en médicaments pour les anciens OYO. et leurs familles.

Davantage d’efforts continueront à faire plus pour alléger les souffrances que vivent les OYOpreneurs et leurs familles, a indiqué Agarwal à travers la série de tweets diffusés sur la plateforme de micro-blogging.

