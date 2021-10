Oyo dépose des documents d’introduction en bourse auprès de SEBI et prévoit d’augmenter Rs 8 430 crore via une émission publique

Oyo a déclaré qu’il envisagerait également d’émettre des actions d’une valeur allant jusqu’à Rs 1400 crore dans le cadre d’un placement pré-IPO.

La société mère d’Oyo, Oravel Stays Ltd, a déposé un projet de prospectus sur le hareng rouge auprès du régulateur des marchés des capitaux SEBI pour lancer une introduction en bourse de 8 430 crores de roupies. L’émission publique comprend une nouvelle émission d’actions d’une valeur de Rs 7 000 crore et une offre de vente (OFS) d’une valeur de Rs 1 430 crore par les actionnaires existants. La société a déclaré qu’elle envisagerait également d’émettre des actions d’une valeur allant jusqu’à Rs 1400 crore dans le cadre d’un placement pré-IPO. Les coordinateurs mondiaux et les principaux responsables de la gestion de l’émission sont Kotak Mahindra Capital Company, JPMorgan India Private Ltd, Citigroup Global Markets India Private Ltd, ICICI Securities, Nomura Financial Advisory and Securities et JM Financial Ltd. Link Intime India sera le registraire de le problème.

Les promoteurs de la société sont Ritesh Agarwal, RA Hospitality Holdings (Cayman)) et SVF India Holdings (Cayman) Ltd. L’OFS comprend la vente d’actions d’une valeur allant jusqu’à Rs 1 328 crore par SVF India Holdings, jusqu’à Rs 51,6 crore par A1 Holdings Inc, jusqu’à Rs 23,1 crore par china Lodging Holdings (HK) et jusqu’à Rs 26,7 crore par Global Ivy Ventures LLP. Il n’y a pas de sociétés cotées en Inde qui s’engagent dans une activité similaire à celle d’Oyo. Le rendement moyen pondéré de la valeur nette est de 108,9 %.

Oyo a prévu d’utiliser le produit net de la nouvelle émission pour le remboursement anticipé ou le remboursement, en partie, de certains emprunts contractés par les filiales de la société d’une valeur de 2 441 crores de roupies, et pour financer des initiatives de croissance organique et inorganique d’une valeur de 2 900 crores de roupies, et pour l’ensemble des entreprises fins

