Oz Fox de Stryper’s “ fait du fantastique ” plus de deux mois après avoir subi une chirurgie cérébrale

STRYPER guitariste Oz Fox «se porte fantastique» plus de deux mois après avoir subi la première de ses chirurgies cérébrales pour traiter l’une des tumeurs retrouvées dans sa tête il y a près de trois ans.

STRYPER chanteur Michael Sweet a offert une mise à jour sur Ozl’état de santé lors d’un nouvel entretien avec Tulsa Music Stream. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Il va très bien. Croyez-le ou non, il a rebondi si vite, et la chirurgie a été impeccable. Il fait fantastique. De toute évidence, la grande peur était le mot” C “. Parce que c’est une tous supposent, et ce n’est pas confirmé à cent pour cent, mais nous sommes à peu près certains que ce n’est pas un cancer, ce qui est une excellente nouvelle. pourrait être un processus de guérison de 12 semaines et 16 semaines – récupération. “

Selon Doux, Renard se sent assez fort pour participer à quelques diffusions en direct le mois prochain à Maison d’esprit studios à Northampton, Massachusetts.

“Entre les chirurgies, en seulement trois semaines, ils sortent tous ici [to Massachusetts], et nous allons répéter et faire deux albums live dans le studio où nous enregistrons – faites cela avant son opération, ” Michael mentionné. “Et il veut faire ça – nous ne le forçons pas à faire ça. Il est prêt et disposé à faire ça.”

Renarddes tumeurs – l’une à l’oreille et l’autre à l’arrière de son cerveau – ont été découvertes lorsqu’il a subi sa première crise en août 2018 alors qu’il jouait avec PÉCHEURS DE SIN CITY chez Harrah’s à Las Vegas. Au cours des deux dernières années et demie, les deux tumeurs s’étaient développées et posaient un grave risque pour la santé du guitariste, qui a eu 59 ans en juin dernier. Plus précisément, la tumeur derrière l’oreille, si elle continuait à se développer, aurait pu causer une perte auditive, un équilibre, des problèmes de vision et de la colonne vertébrale, tandis que la tumeur à l’arrière de OzSon cerveau se trouvait dans la zone où le côté gauche de ses bras, ses mains et son corps opèrent. Son retrait aurait pu affecter la fonction motrice supérieure gauche et la capacité potentielle à reconnaître les visages et les objets.

Renard a discuté de sa santé lors d’un entretien le 17 janvier avec PÉCHEURS DE SIN CITY directeur Jason Green. Parlant de sa procédure, Oz a déclaré: “J’ai une grande équipe de personnes, une excellente équipe de médecins très spécialisés. Ils font des centaines de ces procédures par an. Ils vont ouvrir le crâne. La bonne chose est la [first] tumeur [they will operate on] est vers l’extérieur de la tête, vers l’extérieur du cerveau, auquel il est facile d’accéder – ils n’ont pas besoin d’aller trop loin pour y accéder. Et ils ont tous fait des tests sur moi pour s’assurer que partout où ils vont là-dedans, ils n’endommageront aucune de mes fonctions. Ils ont fait des tests vraiment approfondis – quelque chose appelé IRMf, fonctionnel [Magnetic Resonance Imaging], et ils m’ont fait réfléchir à des choses, ils m’ont fait agir comme si je jouais de la guitare, et je devais fredonner des arrière-plans pendant que je jouais, parce que je ne pouvais pas bouger la tête ou la mâchoire. Je les ai fait jouer un STRYPER chanson, et j’ai juste joué dessus et j’ai agi comme si je jouais de la guitare et j’ai essayé d’imaginer ce que je jouais. Et puis ils verraient où se trouvaient les fonctions cérébrales pendant que je faisais tout cela. Et après avoir tout vérifié et passé par là, ils ont compris que toutes mes activités pour jouer et chanter et tout cela étaient loin de la tumeur. Il y a donc de bonnes chances que je conserve tout cela. Mais il y a toujours un risque. On ne sait jamais avec le cerveau. Ils semblent penser que je vais aller bien après la procédure, mais il faudra du temps pour récupérer, parce que vous pourriez avoir des saignements, des gonflements au cerveau – tout ce genre de choses. “

Lorsqu’on lui a demandé si les chirurgiens ne travailleraient que sur l’une de ses tumeurs lors de la procédure initiale, Renard a déclaré: “Ils doivent travailler sur la tumeur de bas grade du cerveau droit – ils vont travailler dessus en premier – et si tout se passe bien avec ça, [there will be a] temps de récupération de six semaines, puis je peux commencer à travailler sur celui de gauche [behind the ear]. Pour l’autre côté, ce sera un peu différent. Ils doivent entrer dans une partie différente de mon crâne ici. Ils devront couper une partie de mon crâne pour entrer dans cette zone, puis, bien sûr, le remplacer à nouveau. J’aurai des plaques de titane en acier dans ma tête et tout ce truc de fou. La seule chose à propos de celui-ci est qu’il est si proche des nerfs audio que je pourrais perdre mon audition. Ils disent que cela affecte les nerfs du côté de mon visage ici, alors cela pourrait être un problème. Je sens déjà un engourdissement autour de ma bouche. “

Oz a poursuivi en disant que son équipe médicale a d’abord essayé de «faire d’autres choses qui n’étaient pas invasives» sans les résultats escomptés. “Nous essayions de faire rétrécir les tumeurs en utilisant différentes méthodes qui, selon eux, sont prouvées pour y parvenir”, a-t-il expliqué. “Mais cela n’a pas fonctionné – ils ont encore grandi. Et maintenant, nous sommes, comme, nous ferions mieux d’entrer et de prendre des mesures – travailler pour les éliminer. Sinon, si [the tumors] devenir trop gros, ils ne pourront pas m’aider. Encore une fois, l’oreille gauche, quand ils travaillent sur cette tumeur, il y a de fortes chances que je perde mon audition, ou les nerfs allant à ma partie d’équilibre de l’oreille, la cochlée. Si cela se produit, alors je devrai vraiment récupérer de manière à ce que mon oreille droite prenne le relais de mon équilibre, ce qui est étonnant que le cerveau puisse le faire. “

Selon Oz, il peut être hors service pendant plusieurs mois après sa deuxième opération.

«Ça va être un voyage», dit-il. “Je vais peut-être récupérer pendant un moment – peut-être pendant l’été. J’espère que je serai rétabli d’ici la fin de l’été. S’il se passe quelque chose là où je ne suis pas, alors, oh, bien. Nous verrons comment ça se passe.”

Renard a déclaré qu’il était réaliste quant aux risques liés à l’opération et à la probabilité de toute complication, y compris la mort.

“La pire chose qui puisse arriver, c’est que quelque chose pourrait mal tourner et que je pourrais passer”, a-t-il déclaré. “Eh bien, si jamais cela arrivait, dans n’importe quelle situation – je pourrais mourir au volant d’une voiture, entrer dans une épave quelque part ou quelqu’un me heurtant. Mais à cause de mon [Christian] foi, je sais où je vais, et j’ai une croyance en l’éternité avec mon âme. Et parce que je suis le Christ depuis si longtemps maintenant, et que j’ai une relation à part entière – je lui ai abandonné toute ma vie – les promesses qu’il donne dans ses paroles sont que j’ai un meilleur endroit où aller après cette. Je vais essentiellement changer d’adresse avec mon âme. C’est l’état d’esprit que j’ai.

«Personne ne veut jamais quitter sa famille ou les choses qu’il a investies depuis des années, mais quand c’est votre temps, c’est votre temps», a-t-il raisonné. «Alors ça ne me fait pas peur. Je veux dire, on pourrait descendre dans un avion. [Laughs] Donc, on ne sait jamais. Et je n’ai certainement pas peur de cela – je n’ai pas peur de la mort. La seule chose que je pense que je serais… Eh bien, je ne veux même pas le dire… Il n’y a pas de façons amusantes de mourir, disons les choses de cette façon. [Laughs] Si c’est rapide, c’est mieux. [Laughs]”

Octobre dernier, Renard a été brièvement hospitalisé après avoir subi une autre crise massive.

Dans les semaines suivant Renardla saisie initiale d’août 2018, STRYPER a fait une tournée en Australie et au Japon en tant que trio, puis a recruté Howie Simon (JEFF SCOTT SOTO, GRAHAM BONNET) à remplir pendant Renard n’a pas pu prendre la route.