31/08/2021 à 02:15 CEST le tchèque Marketa Vondrousova, numéro 38 de la WTA, a rempli les pronostics en s’imposant en soixante-quatrième de finale de l’US Open par 7-5 et 6-0 en une heure et trente-quatre minutes au joueur de tennis roumain Elena Gabriela Ruse, numéro 108 de la WTA. Avec ce résultat, nous suivrons de […] More