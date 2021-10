Oz Star Granville Adams est décédée à 58 ans après avoir lutté contre le cancer

Hollywood pleure la perte d’une vedette de la série dramatique Oz de HBO.

Adams de Granville, connu pour son rôle de Zahir Arif dans l’émission populaire sur les prisons qui s’est terminée en 2003 après six saisons, est décédé à l’âge de 58 ans des suites d’une bataille contre le cancer. Ses anciens collègues d’Oz ont partagé la nouvelle sur les réseaux sociaux le dimanche 10 octobre.

« Bonne nuit, doux prince / et les vols d’anges te chantent pour qu’ils se reposent #granvilleadams #oz », créateur de la série Oz Tom Fontana posté sur Instagram, ajoutant une image de Granville de l’émission.

La co-vedette de Granville Kirk acevedo a tweeté: « J’ai perdu mon frère aujourd’hui après une longue bataille contre le cancer. Je ne fais pas bien avec la perte parce que je ne le connais pas. Yo mamie, nous le couperons de l’autre côté un jour. Jusque-là… Soyez tranquille mon ami. Granville Adams. » J’ai ajouté un emoji de mains de prière.

De plus, l’acteur Oz Les hivers doyens a posté une photo sur Instagram de lui-même et de Granville lors d’un précédent shooting pour un magazine. Dans la longue légende, il a écrit en partie: « Une âme humble et belle qui vient d’élever l’au-delà à un tout autre niveau. Tu vas nous manquer mon ami. Tu es mon frère et je suis un meilleur être humain pour te connaître. «