Ozan Kabak recherché par plusieurs clubs en Angleterre et en Europe

Le journaliste de Guardian Sports, Ed Aarons, a tweeté qu’Ozan Kabak est recherché par un certain nombre de clubs dans la fenêtre de transfert d’été, notamment Crystal Palace, Leicester City et des clubs en Allemagne et en Espagne.

Ozan Kabak recherché par plusieurs clubs d’Europe

Ancien Liverpool Loanee en demande

Le footballeur turc Kabak a rejoint Liverpool lors de la fenêtre de transfert de janvier 2021 et il y avait une clause pour rendre le transfert permanent. Cependant, le patron des Reds, Jurgen Klopp, a choisi de ne pas activer cette clause, ce qui signifie que le joueur de Schalke est désormais sur les radars d’autres clubs, notamment le duo de Premier League Leicester City et Crystal Palace.

Kabak a eu du mal à Liverpool lorsqu’il a joué dans une ligne de fond sans Virgil van Dijk et Joe Gomez à cause d’une blessure et n’a pas vraiment impressionné lors de ses neuf apparitions. Liverpool n’a pas réussi à défendre sa couronne de Premier League et Manchester City a finalement remporté le titre.

8 millions de livres sterling recherchés pour Ozan Kabak

Schalke souhaiterait environ 8 millions de livres sterling pour le défenseur et aurait besoin de lever des fonds en raison de la détérioration de la situation financière et de la relégation de la Bundesliga. C’est un signe des luttes dans lesquelles le club est tombé, car il y a seulement 18 mois, il demandait des honoraires presque le double de ceux de Kabak.

Palais et Leicester

Kabak était soumis à un examen minutieux à Liverpool et ferait probablement face à moins de pression à Leicester ou Palace. Palace est effectivement sans aucun défenseur alors que le nouveau manager Patrick Vieira cherche à constituer son équipe. Pendant ce temps, le patron de Leicester, Brendan Rodgers, est conscient que Jonny Evans commence à vieillir et à souffrir de blessures plus fréquentes, il a donc besoin d’un soutien solide au centre de la défense et Kabak pourrait finalement remplacer à long terme l’Irlandais du Nord lorsqu’il raccrochera enfin ses bottes. au stade King Power.

