Ozan Tufan achève le déménagement de Watford depuis Fenerbahce

Watford a officiellement finalisé la signature de l’international turc Ozan Tufan de Fenerbahce. Le milieu de terrain polyvalent rejoint les Hornets pour un prêt d’une saison avec une option d’achat.

Les frelons continuent leur frénésie de dépenses estivales

Ozan Tufan est le dernier joueur à déménager sur Vicarage Road cet été. L’international turc est le dixième nouveau joueur à rejoindre Watford cette saison. Tufan sera également le premier joueur turc à jouer pour les Hornets de leur histoire lorsqu’il fera ses débuts pour le club.

Le milieu de terrain rejoint Watford après avoir joué toute sa carrière en Turquie. Produit de la Bursaspor Youth Academy, Tufan a fait ses débuts avec l’équipe senior en 2012. Le milieu de terrain a passé trois saisons avec le club avant de rejoindre Fenerbahce en 2015.

Au cours de ses trois premières saisons, Tufan a eu du mal à obtenir une place de titulaire régulière dans la formation de Fenerbahce, mais le vent a tourné en faveur du milieu de terrain après son prêt avec Alanyaspor au cours de la saison 2018/19. Tufan est devenu un titulaire régulier pour Fenerbahce la saison suivante.

Le milieu de terrain turc a fait partie intégrante de la formation de Fenerbahce au cours des deux dernières saisons. En six saisons avec le club, Tufan a disputé 174 matches et marqué 21 fois pour les géants turcs. Il a également participé au match d’ouverture de Fenerbahce contre Adana Demirspor.

Qu’apportera Tufan à Watford ?

Tufan arrive avec beaucoup d’expérience à son actif. Le milieu de terrain est un international établi et a disputé 63 matches avec l’équipe nationale en sept ans depuis ses débuts en 2014.

Tufan est connu pour gagner la possession et empêcher les attaques adverses, mais est également capable de jouer plus haut sur le terrain. En dehors de cela, il offre également de la polyvalence à l’équipe et est également capable de remplir les fonctions d’arrière central, d’arrière droit et d’aile.

Le milieu de terrain constitue également une autre menace offensive pour les Hornets. Tufan a inscrit six buts et dix passes décisives pour Fenerbahce la saison dernière. Le milieu de terrain a un méchant long-ranger, ce qui en fait une menace de l’extérieur de la surface.

