Ozark Mountain Daredevils Drive On

Deux ingrédients ont peut-être été absents du troisième LP par les casse-cou de la montagne Ozark, intitulé mémorablement The Car Over The Lake Album. Leur nouvelle entrée dans les charts américains du 8 novembre 1975 ne contenait pas de single crossover majeur, comme son prédécesseur It’ll Shine When It Shines l’avait dans l’excellent « Jackie Blue ». Il ne s’est pas non plus vanté de la contribution de l’éminent coproducteur de ce disque, Glyn Johns.

Il décrirait ensuite le groupe, dans son autobiographie de Sound Man, comme « un groupe de gars formidable et très amusant de travailler avec ». Mais ce que le nouveau disque avait à la pelle était le Springfield, le mélange sophistiqué du groupe du Missouri de rock mélodique à saveur country, sur un ensemble entièrement composé pour garder leurs fans admiratifs heureux.

Produit uniquement cette fois par David Anderle, qui avait partagé le mérite avec Johns sur le premier set éponyme de Shine and the Ozarks à la fin de 1973, The Car Over The Lake Album comportait des chansons écrites par différentes combinaisons de pas moins de quatre membres du groupe. Les guitaristes Randle Chowning et John Dillon, le harpiste Steve Cash et le batteur Larry Lee avaient tous des crédits, Lee et Cash écrivant « If I Only Knew », le single de l’album, qui a atteint la 65e place en sept semaines Hot 100 début 1976.

Écoutez la liste de lecture Ozark Mountain Daredevils Best Of de uDiscover Music.

Enregistré à Nashville, le LP a eu ses moments de rock sudiste, tels que l’ouverture « Keep On Churnin' », mais a également parfois une saveur distincte de la côte ouest. « Leatherwood » et « M. Powell », par exemple, avait l’acoustique d’harmonie étroite qui les Aigles étaient en train de devenir le son de l’époque.

L’album Car Over The Lake est entré dans les Top LPs and Tape de Billboard au n ° 125 et est passé au n ° 57, au cours d’une période de 15 semaines qui durera jusqu’en 1976.

Achetez ou diffusez l’album La voiture sur le lac.