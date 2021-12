Ozark saison 4 : À quoi s’attendre de la saison finale

Ozark, le drame policier original de Netflix, est de retour pour sa quatrième et dernière saison. Alors, que pouvez-vous attendre de la saison quatre d’Ozark? Lisez la suite pour découvrir ce que nous savons de la saison à venir et de la finale de la série, y compris son étrange déploiement en deux parties.

Si vous n’avez pas encore Netflix, vous pouvez cliquer sur le bouton ci-dessous pour vous abonner.

Netflix

Netflix est toujours le premier service de streaming premium, avec plus de 200 millions d’abonnés dans le monde. Il propose des milliers de films et d’émissions de télévision à regarder, y compris sa liste toujours croissante de films et de séries originaux, notamment Stranger Things, The Witcher, Bridgerton et bien d’autres.

De quoi parle Ozark ?

Lorsqu’un criminel en col blanc met en colère les mauvaises personnes, il déménage sa famille dans les Ozarks pour repartir à neuf, sans pour autant laisser son passé criminel derrière lui.

Ce qui ressemblait à une imitation de Breaking Bad au début s’est avéré être un grand drame policier à part entière. Ozark de Netflix suit la famille Byrde alors qu’elle s’enfonce de plus en plus dans le monde criminel. Laissé avec une énorme dette envers son ancien employeur, le comptable Marty Byrde commence à blanchir de l’argent dans sa nouvelle maison pour réparer.

Voir également: Les meilleures émissions sur Netflix

Au fil des saisons, les Byrdes s’impliquent tous plus activement dans l’entreprise familiale, se faisant des tonnes d’argent et quelques ennemis en cours de route. Ils se font également des alliés improbables et mal à l’aise, en particulier sous la forme de Ruth, une adolescente avec une attitude qui les aide à trouver leur place, mais a ses propres ambitions.

Où nous nous sommes arrêtés

La finale de la saison trois a vu la famille Byrde s’enfoncer plus profondément dans le monde criminel des Ozarks et rétablir un certain degré de contrôle pour elles-mêmes.

Ils ont éliminé certaines menaces et se sont rapprochés du sommet, assurant un certain degré de sécurité financière, mais à un coût supplémentaire évident. S’ils ont fait un mauvais pas, ils n’auraient peut-être pas pu récupérer.

Vérifier: Les meilleures émissions policières sur Netflix

La saison s’est également terminée avec Ruth qui a fait des découvertes choquantes qui pourraient la mettre en conflit direct avec les Byrdes. Personnage préféré des fans, Ruth planifie probablement sa propre entreprise qui pourrait poser des problèmes aux Byrdes.

Les teasers de la saison quatre d’Ozark publiés par Netflix ont été assez cryptiques. Les résumés et les clips suggèrent que la nouvelle saison reprend immédiatement là où la saison trois s’est arrêtée. Si vous voulez plus d’informations que cela, vous devrez les regarder lors de sa première.

La saison 4 d’Ozark est-elle vraiment la dernière saison ?

Oui et non. La saison quatre est la dernière saison d’Ozark, mais Netflix a choisi de la scinder en deux parties. « Ce n’est pas juste deux saisons ? » vous pourriez raisonnablement demander. Eh bien, oui, effectivement. Mais c’est aussi un peu différent de deux saisons.

Lire: La meilleure série de streaming originale de chaque service

D’une part, il y a moins d’épisodes. Les saisons un à trois comprenaient 10 épisodes chacune. Alors que la saison quatre d’Ozark est plus longue que celle de 14 épisodes, cela nous laisse toujours deux parties de sept épisodes chacune et donc plus courtes que la norme.

Cela dit, on ne sait toujours pas quand nous aurons la deuxième partie de la dernière saison, donc, du point de vue du téléspectateur, cela ressemblera beaucoup à deux saisons.

Quand et où regarder la saison 4 d’Ozark ?

La saison quatre d’Ozark, première partie, sortira le 21 janvier 2022. Elle sera disponible pour les abonnés Netflix du monde entier.

Vérifier: Les meilleurs originaux Netflix

Les sept épisodes de la première partie de la saison quatre seront disponibles en même temps.

Qui est impliqué ?

L’ensemble du casting principal est de retour pour la saison quatre d’Ozark, avec de nouveaux visages.

Les acteurs confirmés sont les suivants :

Jason Bateman Laura Linney Julia Garner Sofia Hublitz Skylar Gaertner Charlie Tahan Jessica Frances Dukes Lisa Emery Felix Solis Damian Young Alfonso Herrera Adam Rothenberg John Bedford Lloyd Joseph Sikora Bruno Bichir CC Castillo Katrina Lenk Bruce Davison Ali Stroker Veronica Falcón

Voir également: Netflix peut-il rester au top dans la guerre du streaming ?

Chris Mundy revient en tant que showrunner pour la saison quatre d’Ozark, ainsi que scénariste et producteur exécutif. Jason Bateman, Mark Williams, John Shiban, Patrick Markey et Bill Dubuque sont les producteurs exécutifs. Laura Linney est co-productrice exécutive.

À quoi s’attendre de la saison 4 d’Ozark

Il est assez surprenant de constater le peu d’informations que Netflix a partagées sur la nouvelle saison d’Ozark.

Vraisemblablement, les deux parties de la saison se sentiront cohérentes dans une certaine mesure. Alors que chacune des saisons précédentes avait un début, un milieu et une fin et se sentait généralement autonome, il s’ensuivrait que la saison quatre fasse de même, malgré la pause de mi-saison.

Lire: Quel est le meilleur service de streaming ?

Nous ne savons pas, cependant. La série a l’habitude de défier les attentes, et la dernière saison d’Ozark suivra sans aucun doute cette tradition.

commentaires