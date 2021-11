Özlem Türeci de BioNTech sur la pandémie de Covid-19 et le déficit vaccinal

Lorsque le nouveau coronavirus a atteint l’Europe pour la première fois, les scientifiques mariés Uğur Şahin et Özlem Türeci travaillaient dans la petite ville de Mayence, en Allemagne, à la tête d’une entreprise de biotechnologie dont relativement peu de gens avaient entendu parler. Le couple a fondé BioNTech en 2008 pour développer des vaccins individualisés pour les patients atteints de cancer. Mais la société s’est spécialisée dans un type de matériel génétique, l’ARN messager, qui s’était également révélé prometteur pour d’autres maladies, notamment les infections virales.

Ainsi, lorsque Şahin a lu un article sur Covid-19 en janvier 2020, lui et Türeci ont tous deux reconnu que la technologie d’ARNm de leur entreprise pourrait avoir quelque chose de puissant à apporter. Türeci, médecin-chef de BioNTech, a dirigé une équipe qui a rapidement réduit 20 candidats vaccins à un seul : BNT162b2, qui pourrait être décrit comme le vaccin qui a changé le monde. BioNTech s’est associé au géant pharmaceutique Pfizer et, en juillet 2020, les États-Unis ont passé une commande de 1,95 milliard de dollars. Quelques mois plus tard, le gouvernement allemand a accordé à BioNTech une subvention de 445 millions de dollars pour accélérer la recherche et la production.

Le vaccin Pfizer/BioNTech a été le premier vaccin Covid-19 approuvé au monde, et il a aidé à protéger plus d’un milliard de personnes contre le coronavirus. L’ARNm à l’intérieur de la photo demande aux cellules humaines de produire une protéine que Türeci compare à une affiche recherchée. La protéine avertit le système immunitaire de faire attention au coronavirus.

Pendant ce temps, Şahin et Türeci sont devenus célèbres presque du jour au lendemain. « Nous sommes incroyablement fiers d’avoir de tels chercheurs dans notre pays », a déclaré Angela Merkel, alors chancelière d’Allemagne et chimiste de formation, en décembre 2020. En mars, ils ont reçu l’une des plus hautes distinctions du pays, la Croix du Commandeur. de l’Ordre fédéral du mérite. Bien que Şahin et Türeci soient maintenant milliardaires, ils sont connus pour vivre modestement, se rendre au travail à vélo et travailler de longues heures au laboratoire.

Mais l’ascension de l’entreprise s’est également accompagnée d’un nouvel examen minutieux. Lorsque je me suis assis avec Türeci au Falling Walls Science Summit début novembre, BioNTech, son partenaire Pfizer et son concurrent Moderna avaient suscité de vives critiques pour les énormes lacunes persistantes dans l’accès aux vaccins Covid-19. La grande majorité des doses de vaccin Pfizer/BioNTech sont allées à une petite minorité de personnes – environ 16% de la population mondiale – qui vivent dans des pays à revenu élevé.

« Il est obscène que seules quelques entreprises réalisent des millions de dollars de bénéfices chaque heure, alors que seulement deux et demi pour cent des personnes dans les pays à faible revenu ont été entièrement vaccinées contre le coronavirus », a déclaré Maaza Seyoum de la People’s Vaccine Alliance. , qui a rejoint l’Union africaine, l’Inde et le gouvernement américain pour appeler aux producteurs de vaccins de renoncer à leurs brevets afin que davantage de pays et d’entreprises puissent les produire. « Pfizer, BioNTech et Moderna ont utilisé leurs monopoles pour donner la priorité aux contrats les plus rentables avec les gouvernements les plus riches, laissant les pays à faible revenu dans le froid. »

J’ai demandé à Türeci ce que BioNTech peut faire contre l’iniquité des vaccins, et la société a également fourni une déclaration à Vox. « En tant que fabricant de vaccins COVID-19, nous considérons qu’il est de notre responsabilité de soutenir l’approvisionnement mondial du vaccin Pfizer/BioNTech en augmentant continuellement nos capacités de fabrication », a déclaré un porte-parole, ajoutant que les entreprises étaient en train de doubler leur capacité de production. et prévoyons de fabriquer plus de 3 milliards de doses en 2022. « Nous nous engageons pleinement à fournir notre vaccin aux personnes du monde entier dans tous les pays et à tous les niveaux de revenu. »

Türeci a également discuté du processus scientifique, de l’état de la pandémie et de ce qu’ont été les deux dernières années. Notre conversation a été modifiée et condensée.

Pouvez-vous me parler du premier moment où vous avez réalisé que vous et votre équipe pouviez jouer un grand rôle dans la lutte contre Covid-19 ?

C’était le dernier week-end de janvier 2020, et mon mari – qui est avec moi le fondateur de l’entreprise – a entendu parler du virus. Le schéma qui a été décrit montrait très clairement que nous étions déjà au milieu d’une pandémie. Il était très clair qu’un vaccin serait nécessaire le plus rapidement possible. Et notre technologie, que nous avions optimisée pour passer rapidement d’une séquence génétique connue à la conception d’un vaccin à la fabrication, il était très clair qu’elle contribuerait à cette situation. Ce fut l’épiphanie.

Votre équipe travaillait sur des vaccins à ARNm depuis de nombreuses années et votre entreprise avait récemment vendu des actions au public et reçu des investissements majeurs. BioNTech était au bon endroit au bon moment – mais bien sûr, ce n’était pas par accident. Qu’avez-vous appris sur la préparation de la Suivant problème que les humains n’ont pas encore rencontré?

Même si cela pouvait sembler ainsi, ce n’était pas quelque chose qui s’est développé du jour au lendemain, comme une réaction immédiate. Nous avons commencé au milieu des années 90 à expérimenter avec l’ARNm. En 2012, nous avons traité notre premier patient. Ce furent de longues années de préparation.

Les prochaines menaces sont déjà là, mais le sentiment d’urgence n’est pas encore là. Il est très important, sans déjà voir la menace claire, d’avoir une vision qui puisse servir d’étoile polaire. Et avec cette persévérance et ce courage, travailler pour actualiser le potentiel de la technologie et faire confiance à la science pour le résoudre.

La deuxième chose la plus importante est de comprendre que nous sommes une communauté mondiale. Nous sommes des scientifiques. Nous ne savions pas très bien quels défis non scientifiques – géopolitiques, éthiques mondiaux, sociétaux – devaient être surmontés pour rendre tout cela réalisable. Il est important de comprendre qu’il s’agit d’obstacles majeurs et de commencer à les résoudre dès le début.

Votre idée est que nous devons traiter les problèmes futurs avec l’urgence d’aujourd’hui. On a hâte qu’ils émergent, mais il faut avancer comme s’ils étaient déjà là.

Oui. Et c’est une chose anthropologique. Nos ancêtres ont été préparés par l’évolution pour se sentir alertés et réagir à tout ce qui est immédiatement là. On a encore ça en nous. Même si nous pouvons visualiser ce qui va se passer – prenons le climat, par exemple – nous le repoussons.

Qu’auriez-vous aimé faire différemment ?

Il n’y a en fait rien que j’aurais aimé faire différemment. Il est difficile de rétro-concevoir ce qui aurait été différent avec une action différente. Donc, la façon dont nous l’avons fait était la bonne.

Uğur Şahin et Özlem Türeci répondent aux questions du public lors d’un événement public à Oviedo, en Espagne, le 23 octobre, le lendemain de la réception du prix Princesse des Asturies pour leur travail de développement du vaccin Covid-19. Agence Burak Akbulut/Anadolu via .

Que pensez-vous que le futur proche réserve à la pandémie de Covid-19 ? Qu’est-ce qui vous préoccupe et qu’est-ce qui vous donne de l’espoir ?

Ce qui me semble important, c’est que nous continuions à vacciner. Les taux d’infection et les taux de maladie augmentent à nouveau. Ce ne sont pas principalement les vaccinés, mais plutôt les non vaccinés. Nous devons donc les atteindre.

L’égalité de distribution est évidemment un sujet. Nous essayons de faire notre part en augmentant encore notre production et en allant dans toutes ces régions mal desservies pour les installations de production.

Nous devons continuer à être vigilants et tester chaque variante émergente pour comprendre quand le signal est là pour adapter le vaccin à une variante d’évasion potentielle – et ne pas agir prématurément ou de manière préventive.

Il faut aussi voir ce qui a été réalisé. Plus d’un milliard d’humains ont été vaccinés [with the Pfizer/BioNTech vaccine]. Plusieurs vaccins sont disponibles. Il est donc également important de voir le côté positif de cela.

Comment rester optimiste lorsque les cas augmentent ? Par exemple, en ce moment, en Europe et ici en Allemagne, les cas sont proches des records – après le déploiement de ce vaccin très efficace.

De la même manière que les scientifiques le font toujours : se concentrer sur des solutions qui peuvent aider. Pour la situation actuelle, cela implique de poursuivre la production et la livraison, d’informer le public de la nécessité d’une troisième dose de rappel et de fournir les données de manière très transparente aux autorités.

Vous avez mentionné l’inégalité à travers le monde dans la distribution. Dans les pays riches, environ 70 pour cent des personnes sont vaccinées, mais dans les pays à faible revenu comme Haïti ou la Tanzanie, le taux est souvent inférieur à 10 pour cent. Que peuvent faire d’autre les gouvernements et les producteurs de vaccins pour combler cet écart vraiment important ?

Je pense qu’il n’y a pas grand-chose que nous puissions ajouter en plus de ce que nous faisons déjà en tant que développeurs et aussi en tant qu’entreprises et institutions. Covax, par exemple, doit faciliter ce qui n’est pas si facile : livrer dans ces pays.

Je pense également qu’il est important de garantir la haute qualité des vaccins destinés à ces pays, et donc je n’aime pas cette discussion sur les dérogations aux brevets. Dans ces pays, il existe une certaine réticence à l’égard de la vaccination. Les gens veulent être sûrs que le vaccin qu’ils reçoivent a la même qualité que nous avons ici dans le monde occidental, où les autorités réglementaires le garantissent, et les fabricants sont qualifiés pour produire le vaccin. Il est important que nous maintenions la qualité des vaccins au même niveau et que nous continuions d’éduquer et d’informer le public là-bas.

[After speaking with Türeci, I asked advocates whether patent waivers could lead to the production of lower-quality vaccines. Anna Marriott, health policy manager at Oxfam — a member of the People’s Vaccine Alliance — said in a statement that it’s “nonsense” to claim that “the experience and expertise to develop and manufacture lifesaving medicines and vaccines does not exist in developing countries. This is just a false excuse that pharmaceutical companies are hiding behind to protect their astronomical profits.”]

Êtes-vous préoccupé par le faible nombre de doses délivrées aux pays à faible revenu ?

En fait, je ne pense pas que les faibles nombres en termes d’entrées soient un réel problème. Par exemple, 40 pour cent de ce que nous avons fourni – et cela continuera – sont allés aux pays à revenu faible ou intermédiaire. [Vox asked BioNTech for data supporting that figure, but the company didn’t provide it and we were unable to independently verify the claim.]

Au début, trouver le bon cadre, d’un point de vue géopolitique, logistique et de distribution, était un obstacle – et nous avons surmonté cela en tant que société mondiale. Pas tout à fait, mais des étapes importantes ont été franchies et cela doit continuer.

Quels conseils donneriez-vous à la génération de scientifiques qui devra peut-être répondre à la prochaine pandémie ?

Il faut être courageux pour faire des choses risquées. D’un autre côté, il est très important d’avoir de l’humilité. Des menaces de cette ampleur sans précédent et d’une dimension mondiale – vous ne pouvez les surmonter avec la science que si vous obtenez le soutien de toutes les personnes impliquées. Cela nécessite une interaction basée sur l’humilité et aussi sur la confiance.

Au cours de la dernière année et demie, vous [and your husband] ont été extrêmement occupés. Avez-vous trouvé du temps pour vous ?

Nous ne sont pas vraiment ceux qui distinguent entre la vie et le travail. Nous sommes bénis que ce que nous faisons est ce que nous aimons faire. Il n’est donc pas vraiment temps pour quelque chose de spécial. Ce que nous faisons est déjà satisfaisant.