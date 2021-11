Ozuna rejoint Anthony Santos

L’artiste urbain portoricain Ozuna a lancé ce jeudi avec le célèbre interprète dominicain Anthony Santos son nouveau single et vidéoclip, « Señor Juez », dans lequel se distinguent l’essence, la passion et le sentiment qui distinguent la bachata dominicaine.

« Je suis plus qu’heureux et reconnaissant envers Anthony Santos, un maître de la bachata qui a influencé et inspiré de nombreux artistes », a déclaré Ozuna dans un communiqué.

« C’est sans aucun doute l’une des collaborations les plus importantes de ma carrière, car elle représente une partie des racines musicales avec lesquelles j’ai grandi », a ajouté Ozuna, connu sous le nom de « Le garçon noir aux yeux clairs ».

Santos, pour sa part, a souligné dans le texte qu’un artiste du genre urbain de la dimension d’Ozuna a décidé d’enregistrer une bachata.

« C’est le reflet fidèle d’un artiste conscient de ce que le monde consomme et c’est sans aucun doute un soutien au genre, au country et aux bachateros afin que notre musique continue de se consolider en tant que marque country », a-t-il déclaré. mentionné.

Comme détaillé dans la déclaration, « M. Judge » décrit une histoire de douleur et de culpabilité lorsqu’un amour qui ne reviendra pas est perdu, ce qui déclenche un intense échange de revendications entre les deux interprètes.

Le clip a été tourné en République dominicaine sous la direction de Fernando Lugo, et inspiré par les paroles de la chanson pour créer une intrigue dans laquelle Ozuna apparaît dans une salle d’audience pour rendre des comptes devant le « Señor Juez » (Anthony Saints).

Ozuna, lauréat de deux Latin Grammys, espère en ajouter d’autres dans l’édition de cette année, où il a deux nominations.

Et avez-vous déjà entendu cette première ? On vous laisse le lien pour que vous en profitiez : https://www.youtube.com/watch?v=giwEdOQMrPs