Ozy Media aurait fait l’objet d’une enquête fédérale

Ozy Media, en proie au scandale, fait l’objet d’une enquête du ministère de la Justice et de la Securities and Exchange Commission (SEC) dans le cadre d’enquêtes parallèles sur ses pratiques commerciales, a rapporté mercredi le New York Times.

Citant « des personnes connaissant le sujet », le Times note que l’objet précis des enquêtes n’a pas pu être déterminé. Ozy Media a annoncé le 1er octobre qu’il fermait ses portes après qu’un rapport explosif dans le Times a expliqué comment les responsables de l’entreprise ont induit en erreur Goldman Sachs, qui envisageait un investissement, en se faisant passer pour un cadre de YouTube pour affirmer que les vidéos d’Ozy Media étaient populaires sur le site Web. . Cependant, quelques jours plus tard, Ozy a déclaré qu’il revenait en fait.

Journaliste du New York Times Ben Smith, qui a révélé l’histoire d’Ozy, a écrit à l’époque : « Essayer de tromper la banque la plus célèbre du monde, même selon les normes exagérées du secteur des médias, est bien au-delà de la ligne. »

Le Times rapporte :

Carlos Watson, directeur général d’Ozy, a fait référence aux enquêtes dans une lettre envoyée par courrier électronique aux investisseurs le mois dernier. Dans l’e-mail, qui a été examiné par le New York Times, M. Watson a écrit qu’Ozy avait « des nouvelles » de la SEC et du ministère de la Justice, ajoutant que la société avait fait appel au cabinet d’avocats Zuckerman Spaeder « pour nous aider à naviguer dans les enquêtes. «

La « société de médias de nouvelle vague » axée sur « le nouveau et le suivant » a créé du contenu d’intérêt général sur son site Web, des podcasts, des talk-shows, des vidéos documentaires, mais était peut-être mieux connue pour son festival Ozy Fest, aujourd’hui disparu, qui a été commercialisé. très lourdement et annulé à la dernière minute.

