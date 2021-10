Ozy Media ferme ses portes une semaine seulement après que la plupart d’entre nous ont découvert son existence

En l’espace de six jours et cinq reportages du New York Times du chroniqueur médiatique Ben Smith, Ozy Media est passé d’un producteur de contenu largement inconnu à la fermeture de ses portes. La startup médiatique de huit ans était méconnaissable pour la plupart. Il a fonctionné dans l’anonymat malgré une liste comprenant des journalistes bien connus, des invités de premier plan qui sont apparus dans l’émission du PDG Carlos Watson ou des passagers du métro de New York qui étaient parfois inondés de publicités pour son événement Ozyfest.

Ozy Media a reconnu que son directeur de l’exploitation et co-fondateur se faisait passer pour un cadre de YouTube lors d’une conférence téléphonique.

Si vous ne suivez pas trop de journalistes sur Twitter, vous ne l’avez peut-être pas entendu, mais le week-end dernier, le premier rapport du New York Times a révélé deux choses choquantes à propos d’Ozy Media. Premièrement, ce co-fondateur et directeur de l’exploitation, Samir Rao, a tenu une conférence téléphonique avec les banquiers de Goldman Sachs au sujet d’un investissement potentiel de 40 millions de dollars et s’est fait passer pour un cadre de YouTube vantant les mérites de la chaîne vidéo d’Ozy Media. Deuxièmement, après la révélation de la tromperie, la direction d’Ozy Media l’a imputée à un problème de santé mentale et a permis à Rao de rester à son poste de direction.

Le lendemain, Carlos Watson a tweeté qu’il s’agissait d’un « travail à succès » et a souligné les raisons de considérer que Ben Smith était beaucoup trop en conflit pour faire un rapport sur l’entreprise. Smith détient toujours une part de Buzzfeed, et Watson a déclaré qu’à la fin de 2019, en tant que rédacteur en chef de Buzzfeed, Smith a tenté d’organiser des négociations pour acquérir Ozy Media.

Le cœur brisé par le coup ridicule du NYTimes. Mais nous sommes forts et intrépides. Construire quelque chose de nouveau, de frais et de digne n’est pas pour les faibles. Voici ce que j’ai envoyé à notre équipe. pic.twitter.com/qcH4m9zqM2 – Carlos Watson (@carloswatson) 27 septembre 2021

Au cours des jours suivants, d’autres histoires racontées par Ozy Media et Watson ont commencé à se dérouler.

Cela inclut à peu près toutes les allégations concernant sa portée et son trafic (un site prétendant avoir 25 millions d’abonnés à la newsletter devrait être plus connu) et ses allégations selon lesquelles des personnalités publiques comme la représentante Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) avant les autres points de vente. Alors que ces affirmations ont été reprises dans des reportages comme cet article sur Axios, le journaliste de Nieman Lab, Joshua Benton, a enquêté et a constaté que même dans les cas cités par Ozy, sa couverture est intervenue des mois ou des années après que les sujets aient été traités en profondeur dans les publications grand public.

The Ozy Mission – “Nous avons bâti notre réputation en étant à l’avant-garde – nous avons présenté Trevor Noah avant qu’il ne soit nommé animateur de The Daily Show, vous a amené Alexandria Ocasio Cortez lorsqu’elle travaillait comme barman dans le Bronx et a présenté Awkwafina à OZY Fest avant qu’elle ne devienne une star mondiale lauréate d’un Golden Globe. “Image: Ozy.com

Watson a déclaré aux journalistes sur CNBC qu’après un différend sur le nom de son festival, Ozzy et Sharon Osbourne ont commencé à investir dans le site. Cette semaine, Sharon Osbourne a déclaré à CNBC qu’ils n’avaient jamais été actionnaires et a qualifié Watson de “plus grand escroc que j’aie jamais vu de ma vie”.

Un ancien producteur de l’émission Carlos Watson a révélé que ses invités de renom avaient été informés que l’émission serait diffusée sur A&E et qu’elle faisait partie du package YouTube Original. Un porte-parole du réseau a déclaré au New York Times qu’A&E avait dit non à l’émission avant que l’enregistrement ne commence. Une publicité de style magazine pour Ozy Media a été publiée dans le New York Times avec un grand slogan attribuant à Dateline une déclaration faisant référence à Watson comme «le meilleur intervieweur à la télévision». Comme le souligne ce tweet, l’annonce ne mentionne pas que ces mots sont apparus sur Dateline en tant que citation du COO d’Ozy Samir Rao.

Au cours des derniers jours, l’ancienne journaliste de la BBC Katty Kay a publiquement démissionné, les annonceurs ont couru pour les collines et son président Marc Lasry – propriétaire du champion du monde NBA Milwaukee Bucks – a démissionné trois semaines seulement après avoir pris ses fonctions. Ce matin, Watson a quitté le conseil d’administration de la National Public Radio. Puis, cet après-midi, la nouvelle a été annoncée qu’Ozy était en train de fermer complètement.