Ozzie Albies a quitté le terrain avec l’aide des autres après une faute sur un genou

Le joueur des Braves d’Atlanta, Ozzie albies, a abandonné un match contre les Dodgers de Los Angeles à cause d’une faute qui a touché son genou gauche dans le MLB.

Ozzie albies Il a “sauté” un lancer de Walker Buehler et l’a tristement frappé sur un genou, le laissant tomber au sol avec des cris de douleur. Petit à petit, il a été porté par ses coéquipiers, qui l’ont aidé à sortir du jeu car il ne pouvait pas se tenir debout tout seul.

De nombreux joueurs se frappent dans ces zones, mais peu de temps après avoir marché avec leur propre force, on s’attend à ce que cette blessure d’Albies ne dure pas longtemps dans le MLB.

Depuis le départ d’Acuna, le joueur qui a montré le plus de visage dans les moments clés pour les Braves d’Atlanta est Ozzie albiesJ’espère que peu de temps sera perdu et je reviendrai pour continuer à porter cette équipe avec Freddie Freeman et d’autres candidats.

Ozzie Albies a été emporté hors du terrain ce soir après avoir commis une faute sur son genou. (via @BravesOnBally) pic.twitter.com/7CAu8ny2e9 – FOX Sports : MLB (@MLBONFOX) 1er septembre 2021

Les radiographies n’ont pas encore donné de résultats. Lors de ses 7 derniers matchs, il frappe 321. avec 1 circuit et 2 points produits, ajoutant 9 coups sûrs et montrant qu’au lieu de chuter après le match des étoiles, il est toujours le même ou mieux, pourrait-on dire.