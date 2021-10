Ozzie Albies d’Atlanta Braves remporte des tacos gratuits pour tout le monde avec Big World Series Play

Ozzie Albies est peut-être le joueur de baseball préféré de tous en ce moment. Dans le premier match de la Série mondiale entre les Braves d’Atlanta et les Astros de Houston, le joueur de deuxième but des Braves a volé le deuxième but en première manche. La pièce signifiait que tout le pays recevait un taco gratuit dans le cadre de la promotion « Voler une base, voler un taco » de Taco Bell. C’est la 10e année que Taco Bell offre à tout le monde un taco gratuit lorsqu’un joueur vole une base dans les World Series. L’année dernière, Mookie Betts des Dodgers de Los Angeles a obtenu la base volée contre les Rays de Tampa Bay.

« Grâce au vol d’Albies, l’Amérique pourra obtenir gratuitement des Doritos Locos Tacos le jeudi 4 novembre, en magasin dans les magasins Taco Bell participants, en ligne ou dans l’application », indique le communiqué de presse. « Le vol de tacos s’est maintenant produit dans le match 1 de la Classique d’automne en quatre années consécutives, et les équipes des anciens Taco Heroes ont une fiche de 7-2 dans les World Series avec des championnats au cours de chacune des quatre dernières années. »

TACO MARDI pic.twitter.com/bcTKWUXomx – MLB (@MLB) 27 octobre 2021

Albies a connu un premier match mémorable des World Series. En plus de la base volée, le joueur de 24 ans est allé 2 en 5 et a marqué un point lors de la victoire 6-2 des Braves contre les Astros. Les Braves participent à leur première Série mondiale depuis 1999 et ont remporté leur premier match de Série mondiale depuis 1996. Et les Braves ont remporté le match malgré le départ du lanceur partant Charlie Morton en troisième manche avec une jambe cassée.

« Nous avons vécu cela plusieurs fois cette année », a déclaré le manager des Braves Brian Snitker, « perdre des éléments clés pour notre club. Je veux dire, des éléments vraiment clés. Nous allons continuer. Ce ne sera pas une excuse ou quoi que ce soit d’autre. d’autre. Nous allons sortir et continuer à essayer de gagner des matchs. »

Albies a fait ses débuts en MLB avec les Braves en 2017. Il a fait partie de l’équipe All-Star à deux reprises (2018, 2021) et a remporté le Silver Slugger Award en 2019. Il a récemment été annoncé qu’Albies avait été nommé finaliste du Silver Slugger Award pour cette saison après avoir atteint un sommet en carrière de 30 circuits et 106 points produits. Albies est l’un des nombreux joueurs qui ont aidé les Braves à renverser leur saison et à atteindre les World Series. Les Braves ont commencé la saison en perdant leurs quatre premiers matchs et n’avaient pas de record de victoires avant le 6 août.