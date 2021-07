Ozzie Guillén a répondu au dominicain Julio Franco

L’ex-joueur de la MLB, Julio Franco, critiqué Ozzie Guillen pour ses paroles avec Yermín Mercedes et le Vénézuélien ne sont pas restés silencieux, répondant fortement à travers les réseaux sociaux.

Le dimanche Julio Franco grâce à une interview, rien n’a été sauvé Ozzie Guillen et ses mots forts sur la situation de Yermín Mercedes, mais comme tout le monde au baseball dans le MLB Vous savez, le Vénézuélien ne sauve rien et via Twitter il a laissé son secret au Dominicain.

“Frère avant tout, donc je l’appelle tous les jours donc on ne parle pas du corps si tu ne connais pas l’affaire, reste où elle est et renseigne toi sur l’affaire avant de donner un avis alors va-t’en papa et laisse ça là “, a-t-il répondu Guillén à Franc.

le dominicain Franc était fort et s’en est pris à tout contre Guillen, ceci en défense le joueur des White Sox de Chicago, mais l’ex-manager des MLB Il ne laisse pas les choses comme ça et s’est à nouveau fait sentir sur les réseaux sociaux.

En outre, Guillen Dans sa réponse, il montre des mots qui pour beaucoup sonneront menaçants, assurant qu’il sait des choses sur le Dominicain qui a joué pendant de nombreuses années dans le baseball. Grandes ligues.

“Mon Dieu le cheval et si je connais des pods sur toi, cela te ferait penser et parler à toi et aux gens d’un cheval si détendu et détendu”, a-t-il ajouté.

Voici le rapport :

C’est sûr de piquer et de se propager, étant donné que Julio Franco a son caractère et il y aura sûrement une réponse, où elle se fera sentir devant un Ozzie Guillen ce qui est encore d’actualité, mais pas quelque chose en rapport avec son retour en tant que manager dans le MLB.