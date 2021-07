Ozzy et Sharon Osbourne célèbrent leur 39e anniversaire de mariage

Ozzy et Sharon Osbourne ont célébré leur 39e anniversaire de mariage le dimanche 4 juillet.

Sharon a commémoré l’occasion en partageant deux photos d’elle et de son mari le jour de leur mariage, et elle a écrit dans un message d’accompagnement: “Merci pour 39 ans. Pour la vie la plus incroyable ensemble. Les moments fous, merveilleux et insensés. Oui, la douleur et le chagrin aussi, mais nous l’avons surmonté. Nous avons travaillé si dur pendant des années professionnellement et personnellement. Nous réussissons ensemble. Tu es mon âme, ma vie. Quelle vie fantastique nous avons vécue jusqu’à présent, la meilleure chose est qu’il y a plus à venir . Chaque jour est une aventure, chaque jour je t’aime davantage et je te respecte davantage. Mon âme sœur, mon amour et mon ami, voici notre prochaine aventure ! Je t’aime toujours.”

Ozzy ajouté dans un article séparé : “Joyeux anniversaire mon amour ! – 4 juillet 1982”.

Ozzy et Sharon ont renouvelé leurs vœux de mariage en mai 2017, un an après leur séparation, alors que des informations circulaient selon lesquelles le légendaire chanteur de heavy metal avait été pris dans une liaison avec un coiffeur de célébrités. Elle s’est avérée être l’une des nombreuses femmes qui Ozzy avait vu et a affirmé qu’elle et Ozzy était tombé amoureux. Ozzy dit plus tard Sharon qu’il “ferait tout ce qui était nécessaire pour réparer les dommages” qu’il avait causés par sa prétendue affaire. Le couple est allé à une consultation matrimoniale et Ozzy aurait été en cure de désintoxication pour dépendance sexuelle.

Sharon a déclaré à l’époque: “Nous avons survécu à tout: boisson, drogue et maintenant ce sont les femmes… Quand tu baises plein de femmes, l’une d’elles va en vouloir plus. C’est celle qui va t’avoir. “

Sharon Raconté Le soleil qu’elle n’a pas entièrement blâmé Ozzy, en disant: “C’est difficile quand vous réussissez tous les deux et que vous travaillez tous les deux. Il est facile de se prendre pour acquis… Vous devez avoir des hauts et des bas.”

Ozzy s’est ensuite excusé publiquement auprès des femmes avec lesquelles il a eu des relations sexuelles extraconjugales.

Sharon continué à gérer Ozzyde carrière tout au long de leur crise conjugale.

Il y a quatre ans et demi, le chanteur a terminé une tournée d’adieu d’un an avec SABBAT NOIR et a depuis sorti un nouvel album solo, “Homme ordinaire”.