Ozzy Osbourne a “ 13 ou 14 chansons vraiment fortes ” pour le prochain album studio

Ozzy Osbourne s’est assis avec le co-hôte Billy Morrison pour un autre épisode de «Ozzy parle» au SiriusXMde Ozzy Boneyard. Pendant le chat, Ozzy a confirmé avoir passé les derniers mois à travailler sur le suivi des années 2020 “Homme ordinaire” LP.

“Certaines personnes intéressantes vont figurer sur l’album, ce que je ne peux pas vraiment révéler”, a-t-il déclaré.

Osbourne a également parlé de ce que c’était de travailler avec Andrew Watt à nouveau après avoir précédemment collaboré avec le producteur sur “Homme ordinaire”.

“[Andrew] entre avec un groupe, ” Ozzy mentionné. «Il fait avancer certaines choses, et je dirai:« Ouais, j’aime ça »,« Non, je n’aime pas ça »,« Ça va ». Nous avons, genre, 13 [or] 14 chansons vraiment fortes.

Quand on lui a demandé s’il était toujours enthousiasmé par la musique, Ozzy a déclaré: “Bien sûr, je suis excité. C’est quelque chose de créatif que je peux comprendre. Quand j’obtiens quelque chose de vraiment spécial, je me dis:” Oui, c’est un gagnant. ” Il y en a un [song] appelé «Numéro de patient neuf». C’est celui sur lequel nous avons écrit Sharon [Osbourne, Ozzy‘s wife/manager] et moi.”

En décembre, Watt Raconté Monde de la guitare que lui et le NOIR SABBAT légende étaient «à mi-chemin» du nouvel album. “Il y a des chansons là-bas qui durent huit ou neuf minutes qui sont ces voyages vraiment fous. Je suis vraiment excité à ce sujet”, a-t-il déclaré.

Comme “Homme ordinaire”, qui a présenté Watt à la guitare, Duff McKagan (GUNS N ‘ROSES) à la basse et Chad Smith (POIVRONS ROUGES CHILI) à la batterie, OzzyLe prochain album comprendra des apparitions d’invités par un certain nombre de musiciens notables.

“Il y a un tas de personnes impliquées,” Andrew Raconté Monde de la guitare. “Je ne peux pas dire avec certitude jusqu’à la fin, mais j’ai commencé à faire un tas de morceaux de base avec Tchad et Robert Trujillo [METALLICA], qui jouait dans Ozzyle groupe de. Et Taylor Hawkins [FOO FIGHTERS] est également venu et a également joué un tas sur le disque, ce qui ajoute un flair différent – cela rappelle en quelque sorte Ozzyère des années 80, d’une manière formidable. Et je pense que c’est tellement cool pour un fan de rock de pouvoir écouter un demi-album avec Chad Smith à la batterie, puis vous le retournez et vous entendez Taylor Hawkins. Et vous savez, le dernier album était vraiment spécial pour toutes les personnes impliquées. Et donc il n’y avait aucun intérêt à Ozzy ou moi le refaisant à moins que nous pensions que nous pourrions apporter quelque chose de nouveau à la table. Et j’ai l’impression que nous y parvenons. “

Juillet dernier, Ozzy a déclaré qu’il n’était toujours “pas revenu à 100 pour cent” après avoir souffert de plusieurs problèmes médicaux l’année dernière, y compris une chute, une chirurgie du cou et une hospitalisation pour la grippe. Ozzy a également déclaré qu’il avait hâte de se produire à nouveau une fois qu’il aurait retrouvé la santé et que la pandémie de coronavirus s’était apaisée. le NOIR SABBAT Le chanteur avait précédemment annulé tous ses projets de tournée pour 2019, et les spectacles reprogrammés pour 2020 ont également été supprimés.

En mai 2020, Ozzyfils de Jack a déclaré que son père “prendra probablement” sa retraite “dans les cinq à dix prochaines années”. Mais Ozzy, qui a eu 72 ans en décembre, a répété à plusieurs reprises qu’il ne cessait pas de le faire, malgré le fait que son “Plus de visites 2” – chaque fois que cela finit par se produire – est présenté comme son dernier grand trek mondial.

Ozzy a également été contraint d’annuler un voyage en avril 2020 en Suisse pour voir un médecin spécialisé dans le traitement de la maladie de Parkinson. Le chanteur a révélé au début de l’année dernière qu’il avait été diagnostiqué avec la maladie.



