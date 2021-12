Ozzy Osbourne annonce la collection NFT surnommée « CryptoBatz »

Crédit photo : Arlo

Le prince des ténèbres se lance dans l’engouement pour le NFT. Ozzy Osbourne lance l’édition limitée « CryptoBatz ».

Les jetons non fongibles (NFT) seront disponibles à l’achat à la mi-janvier 2022. La collection inspirée d’Ozzy comprend 9 666 chauves-souris NFT uniques, offrant aux collectionneurs et aux fans une chance de posséder une œuvre d’histoire de l’art. Le projet tire son nom du mouvement controversé d’Ozzy mordant la tête d’une chauve-souris sur scène.

Ces NFT sont uniques en ce qu’ils offrent aux collectionneurs la possibilité de frapper un NFT supplémentaire. Les NFT peuvent « mordre » et muter avec un autre NFT de leur portefeuille Apple. Ces « MutantBatz » combinent les caractéristiques de deux projets distincts, ce qui les rend très rares et à collectionner à eux seuls.

« J’essaie de participer à l’action NFT depuis un certain temps, alors quand j’ai demandé à Sharon un singe ennuyé pour Noël après plusieurs tentatives infructueuses d’acheter le mien, elle a dit non, alors j’ai décidé de créer le mien ! » Ozzy a déclaré dans un communiqué.

«CryptoBatz est un projet mental épouvantable pour les collectionneurs et les fans de NFT. Le design rend hommage à l’un de mes moments les plus emblématiques sur scène et est une chance d’acquérir une pièce rare de l’histoire de l’art. Je l’aime! »

Ozzy Osbourne s’est associé à NFT Studio Sutter Systems pour aider à créer CryptoBatz.

La prévente de la liste blanche pour CryptoBatz a commencé le 27 décembre. Les 2 500 premières personnes qui s’inscrivent ont la garantie de frapper un CryptoBat 48 heures avant le début de la menthe publique début février. Les candidats retenus peuvent créer jusqu’à trois CryptoBatz par portefeuille. Chaque CryptoBatz est livré avec la possibilité de créer un MutantBatz supplémentaire par portefeuille.

Comment MutantBatz fonctionne

CryptoBatz peut « mordre » un autre NFT détenu dans le même portefeuille de quatre autres projets NFT. Ces projets incluent le Bored Ape Yacht Club, SupDucks, CryptoToadz et un quatrième projet mystère qui n’a pas été révélé.

Ozzy prévoit également de lancer un autre projet NFT au premier trimestre 2022 appelé AncientBatz. La chasse au trésor pour AncientBatz est réservée aux détenteurs de CryptoBatz. Chaque AncientBat trouvé peut mordre jusqu’à 100 fois, ce qui leur donne la possibilité de générer 100 NFT MutantBatz à partir d’autres collections NFT.