Ozzy Osbourne annonce la première collection NFT ‘Cryptobatz’

Ozzy Osbourne a annoncé sa première incursion dans le monde des NFT (jetons non fongibles) avec sa première collection, « Cryptobatz ».

le Sabbat noir le leader dévoilera 9 666 chauves-souris NFT uniques au cours de la nouvelle année, en référence au moment tristement célèbre où il a (prétendument) mordu la tête d’une chauve-souris alors qu’il était sur scène à Des Moines, Iowa, en 1982. Ils ont été créés en collaboration avec le créateur de NFT Systèmes Sutter.

Créée par le prince des ténèbres lui-même, la collection propose une toute nouvelle innovation jamais vue auparavant dans le monde NFT. Les collectionneurs pourront avoir l’opportunité unique de créer un tout nouveau NFT en activant une fonctionnalité qui permettra à leur Cryptobat de « mordre » et de muter avec un autre NFT de leur portefeuille numérique pour créer un MutantBat. Cela signifie que les collectionneurs pourront combiner les attributs de deux projets NFT distincts.

« J’essaie de participer à l’action NFT depuis un certain temps, alors quand j’ai demandé à Sharon un singe ennuyé pour Noël après plusieurs tentatives infructueuses d’acheter le mien, et elle a dit non, j’ai décidé de créer le mien », Ozzy dit dans un communiqué. « CryptoBatz est un projet mental f__king pour les collectionneurs et les fans de NFT. Le design rend hommage à l’un de mes moments les plus emblématiques sur scène et est une chance d’acquérir une pièce rare de l’histoire de l’art. Je l’aime! »

Une prévente pour les NFT est désormais ouverte via un Chaîne Discord Cryptobatz, tandis que 2 500 autres laissez-passer garantis de prévente sur la liste blanche de Cryptobat seront disponibles exclusivement via le canal.

Osbourne a marqué l’annonce en changeant sa photo de profil Twitter en une photo d’un Cryptobat conçu pour lui ressembler, avec ses lunettes de soleil rondes, sa chaîne en or et ses longs cheveux noirs.

Osbourne fera le tour du monde avec son « No More Tours 2 » en mai. La tournée, qui devait avoir lieu en 2018, a dû être reprogrammée à plusieurs reprises en raison de la mauvaise santé d’Osbourne et de la pandémie de COVID-19.

