Ozzy Osbourne: Ce que Randy Rhoads m’a donné “ était incommensurable dans F ** King Greatness ”

Ozzy Osbourne a rendu hommage à Randy Rhoads, moins d’une semaine après l’annonce de l’intronisation du légendaire guitariste Temple de la renommée du rock and roll.

Rhoads, qui a joué dans OzzyIl y a quatre décennies, le groupe du groupe recevra le prix d’excellence musicale lors de la cérémonie d’intronisation de cette année, qui se tiendra à Cleveland, Ohio, Rocket Mortgage FieldHouse, le 30 octobre.

Le prix d’excellence musicale est décerné aux artistes, musiciens, auteurs-compositeurs et producteurs dont l’originalité et l’influence de la création musicale ont eu un impact dramatique sur la musique.

Parlant à Rolling Stone, Ozzy dit en partie: “Je le connaissais depuis très peu de temps. Mais ce qu’il m’a donné en ce court laps de temps était incommensurable en putain de grandeur. Pour obtenir quelqu’un comme Randy Rhoads jouer sur deux albums, et pour que ces deux albums sonnent aussi bien que le jour où ils ont été enregistrés, c’est autre chose. Et je suis toujours reconnaissant pour cela. Dieu sait seulement où cet homme serait aujourd’hui. Le fait même qu’il ne soit pas là pour respirer l’air est juste un putain de crime.

“Merci mon Dieu qu’il soit reconnu par le Temple de la renommée du rock and roll. Il y est finalement arrivé à la fin. Je suis triste que sa mère n’ait pas été en vie pour le voir, car il était très proche de sa mère. Je connais son frère, Kelle, et sa sœur, Kathy, vont être vraiment choqués à ce sujet. Cela montre qu’il n’a pas été oublié. C’était un vrai musicien dévoué, et c’était un gars adorable. Je pense toujours à lui tout le temps. “

Rhoads joué sur Osbourneles enregistrements fondateurs de “Blizzard d’Ozz” (1980) et “Journal d’un fou” mais est mort tragiquement dans un accident d’avion alors qu’il n’avait que 25 ans, le 19 mars 1982. Il a influencé de nombreux musiciens et est considéré comme l’un des plus grands guitaristes de tous les temps. Sa mort a été un énorme choc pour le monde et Ozzy écrit dans son autobiographie “Je suis Ozzy” qu’il a presque arrêté la musique après Excitépasse.

le Rock Hall la cérémonie d’intronisation sera diffusée sur HBO Max et diffusé sur HBO Max à une date ultérieure.

