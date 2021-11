Avec Ozzy Osbourne‘s « Journal d’un fou » célébrant son 40e anniversaire cette semaine, une variété de clips vidéo ont été publiés pour commémorer l’album. Il s’agit notamment d’une nouvelle vidéo pour « Envoler à nouveau haut » (créé à partir d’images exclusives de Ross Halfinvient de sortir Randy Rhoads livre), ainsi que des versions en direct de « Au-dessus de la montagne », « Envoler à nouveau haut » et « Croyant ». De plus, un tourbillon bleu exclusif « Journal d’un fou » Le vinyle sera disponible le 12 novembre via Walmart (aux États-Unis uniquement) dans le cadre de leur Black Friday Vinyl annuel.

La version numérique mise à jour du Temple de la renommée du rock and roll intronisé et Grammy-vainqueur du chanteur et auteur-compositeur 1981 « Journal d’un fou » L’album est disponible aujourd’hui (5 novembre) via toutes les plateformes numériques et comprend deux morceaux live inédits en numérique, dont une version live de son hit Mainstream Rock Top Five « Envoler à nouveau haut ». Écoutez ci-dessous.

« Journal d’un fou » est OzzyLa deuxième sortie en studio de et le dernier album avec le guitariste du Rock And Roll Hall Of Famer 2021 Randy Rhoads. La sortie multi-platine (avec cinq millions d’albums vendus dans le monde) comprenait le n ° 2 du morceau Mainstream Rock « Envoler à nouveau haut ». L’album a été répertorié au n ° 15 sur Pierre roulanteLa liste 2017 des « 100 meilleurs albums de métal de tous les temps ». Kory grandir a noté: » Un an après avoir prouvé qu’il était toujours une force musicale vitale sur son premier poste –SABBAT NOIR LP solo, années 1980 ‘Blizzard d’Ozz’, Ozzy Osbourne a démontré qu’il ne s’agissait pas d’un coup de chance avec un album d’hymnes au pavot et gothiques comme ‘Voler encore haut’ et la chanson titre de clôture presque classique. Guitariste Randy Rhoads, décédé dans un accident d’avion lors d’une tournée pour ‘Journal intime’ en 1982, s’était déjà montré virtuose sur ‘Tempête De Neige’; ici, il a travaillé encore plus dur pour trouver le lien rare entre les côtelettes de showboat et l’écriture de chansons intelligente… »

Les « Journal d’un fou » Liste des pistes de l’édition numérique élargie du 40e anniversaire :

01. Au-dessus de la montagne



02. Voler encore haut



03. Vous ne pouvez pas tuer le rock and roll



04. Croyant



05. Petites Poupées



06. Ce soir



07. SATO



08. Journal d’un fou



09. Croyant (habitent)*



dix. Voler encore haut (habitent)*

* auparavant indisponible numériquement



