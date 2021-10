Ozzy Osbourne et son ami et collègue de longue date Lemmy Kilmister de MOTRHEAD sont réunis une dernière fois dans le nouveau clip animé pour leur duo mash-up de « Hellraiser ». Le clip est un hommage à leur amitié de plusieurs décennies. Produit par Hé belle secousse et dirigé par Marc Szumski et Gina Niespodziani, la vidéo s’ouvre avec Ozzy et Lemmy traîner au tristement célèbre Rainbow Bar & Grill sur Sunset Boulevard (Lemmyrésidence secondaire officieuse) entouré d’amis. Les deux sont transportés d’une journée calme à jouer à des jeux vidéo dans le bar à un monde post-apocalyptique où ils combattent les forces du mal avant de finalement retourner au bar, où ils récupèrent leur jeu vidéo comme si de rien n’était. Regardez le clip ci-dessous.

« Je suis si heureux que nous ayons pu honorer mon cher ami Lemmy avec ce duo et maintenant la vidéo », Ozzy dit. « Nous l’avons immortalisé avec un clip de nous deux étant ensemble, traînant et ayant des ennuis comme nous le faisions si souvent. »

La chanson – qui a été co-écrite par les deux et Ozzyguitariste de longue date Zakk Wylde – est apparu à l’origine sur le Temple de la renommée du rock and roll intronisé et Grammy-Gagnant du chanteur et auteur-compositeur 1991 « Cesse de pleurer » album; MOTRHEAD puis ont enregistré leur propre version et l’ont sorti en single de leur 1992 « Mars ou Mourir » album.

L’inédit « Hellraiser » mash-up avec Ozzy et Lemmy a récemment été inclus dans la sortie numérique du 30e anniversaire de Ozzyl’album classique de « Cesse de pleurer », sorti le 17 septembre via Sony. En outre, « Hellraiser » sera publié en tant que version autonome le Ozzyl’anniversaire de , le 3 décembre. Le single spécial en vinyle noir de 10 pouces présente trois versions de la chanson : l’original classique Ozzy suivre avec MOTRHEADversion de la même chanson que la face B. Il est disponible en pré-commande ici.



