Ozzy Osbourne partage ses craintes avant une opération au cou

Ozzy Osbourne a un peu peur des armes à feu avant de subir une nouvelle intervention chirurgicale au cou.

Le rockeur de Black Sabbath, qui lutte contre la maladie de Parkinson, doit subir une intervention au cou, mais a fait part de ses craintes après que son premier chirurgien ait « fiqué » une précédente intervention.

Après être passé sous le couteau à la fois sur le cou et le dos il y a deux ans, Ozzy a maintenant une date fixée pour sa prochaine opération au cou – après que sa femme Sharon a précédemment révélé qu’il devait subir une « intervention chirurgicale majeure » après une année de problèmes de santé. en 2019.

S’exprimant sur SiriusXM pour co-animer Billy Morrison, Ozzy a déclaré, selon The Mirror: « J’ai maintenant une date pour mon opération au cou.

« Quand j’ai vu ce type, il m’a dit : « Le premier n’a pas fait un très bon travail ». Il ne me dit pas qu’il peut me ramener à la normale, ce qui n’est pas une excuse.

«Il dit qu’il peut faire ceci et cela et faire mon cou. La façon dont il est maintenant, je ne suis pas très encouragé. Et si ça empire ?

Et la star de 72 ans dit que son premier chirurgien lui a dit que ne pas subir d’opération aurait pu le laisser « paralysé à vie », même s’il a fini par souffrir plus qu’avant de passer sous le bistouri.

Sharon a précédemment révélé qu’Ozzy avait plus de chirurgie à venir (Photo: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic)

Il a ajouté: «Le premier gars a dit que si vous ne subissez pas cette opération, vous avez de bonnes chances d’être paralysé pour le reste de votre vie.

« Donc, je suis sorti de la chirurgie. Jack [Osbourne, Ozzy’s son] a une vidéo de moi avant et après l’opération et ce type m’a foutu en l’air.’

Ozzy est sceptique quant à sa prochaine intervention chirurgicale, mais espère que les choses se passeront bien et qu’il pourra à nouveau se produire car il manque d’être sur scène.

Il a déclaré: « Vous savez quelles erreurs même les meilleurs gars font. Et je suis un peu timide après le premier. J’espère juste et je prie pour pouvoir au moins faire un show ******.

Et même s’il meurt d’envie de remonter sur scène, le hitmaker de War Pigs a également toujours des réserves sur la pandémie de Covid-19, car il pense que les gens ont repris une vie normale « trop rapidement ».

La star a déclaré: «Personnellement, je sais que nous sommes devenus fous d’être coincés à la maison, mais je pense que nous sommes tous revenus trop vite.

«Avec cette variante, il y a tellement de taureaux *** qui circulent. N’est-ce pas déjà assez grave ? Cette variante est pire que la première. Je pense que cette chose va être là pour un long terme. Écoute, quelqu’un quelque part [in music] a dû faire un geste, mais c’était trop prématuré.



