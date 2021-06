Ozzy Osbourne : Pop ‘Diary Of A Madman’ ! Albums Figurine Venant De Funko

Funko, la première marque mondiale de produits de consommation de la culture pop et les créateurs du très populaire Pop! Vinyle collection, se sont associés au légendaire chanteur de heavy metal Ozzy Osbourne pour créer le “Journal d’un fou” édition Pop! Albums chiffre.

N’oubliez jamais où tout a commencé, ou le voyage qui s’est déroulé en cours de route, en récupérant ce Pop spécial ! Album de “Journal d’un fou” qui comporte un Pop! Ozzy Osbourne (comme il l’a vu sur la pochette de l’album) et la pochette de l’album emballés ensemble dans un étui de protection qui peut être accroché au mur.

le Pop! l’intérieur est fixé au boîtier pour que votre écran reste impeccable et non perturbé par toute la musique heavy metal et les headbanging inévitables.

La figurine en vinyle mesure environ quatre pouces de haut et devrait être expédiée le 26 juillet. Dimensions approximatives de l’étui de protection : 8,75″ L x 9,25″ H x 3,25″ P.

Selon le Association de l’industrie de l’enregistrement d’Amérique (RIAA), “Journal d’un fou” a été certifié triple platine en 1984 pour plus de trois millions d’unités vendues.

Bien que le bassiste de la pochette de l’album Rudy Sarzo et batteur Tommy Aldridge comme Osbourneles camarades de groupe de , les chansons avaient en fait été enregistrées en janvier et février 1981 par le bassiste décédé Bob Daisley et batteur Lee Kerslake.

Sur la réédition de l’album en 2002, les morceaux joués à l’origine par Daisley et Kerslake ont été remplacés par le batteur Mike Bordin (PLUS LA FOI) et bassiste Robert Trujillo (maintenant en METALLIQUE) après Daisley et Kerslake poursuivi Ozzy et Sharon Osbourne sur les redevances. Ils ont été restaurés pour les éditions du 30e anniversaire.

Basée à Everett, Washington, Funko est l’une des principales sociétés de produits de consommation de la culture pop. Funko conçoit, s’approvisionne et distribue des produits de culture pop sous licence dans plusieurs catégories, notamment des figurines en vinyle, des jouets, des peluches, des vêtements, des jeux de société, des articles ménagers et des accessoires pour les consommateurs qui recherchent des moyens tangibles de se connecter avec leurs marques et personnages préférés de la culture pop.