Ozzy Osbourne retrouve Lemmy dans une vidéo Hellraiser

L’icône du heavy metal Ozzy Osbourne a retrouvé la légende du rock’n’roll (et ami proche) Lemmy Kilmister dans un nouveau clip animé pour la chanson Hellraiser. Produite par Hey Beautiful Jerk et réalisée par Mark Szumski, la vidéo est un hommage à l’amitié de longue date du couple.

Dans la vidéo (liée ci-dessous), Ozzy et Lemmy jouent à une salle d’arcade à l’ancienne (de l’avis de tous, un passe-temps préféré de Lemmy) avant d’être forcés de sortir dans les rues et à travers les hordes de l’enfer alors qu’ils tentent de récupérer la basse volée de Lemmy. un démon ailé qui s’enfuit dans un vaisseau spatial géant, recevant l’aide d’un pirate de l’espace brandissant un cache-œil qui ressemble étrangement au légendaire batteur de Motorhead ‘Philthy Animal’ Taylor. C’est tout à fait ridicule, mais aussi tout à fait parfait pour les légendes exagérées.

S’adressant à Metal Hammer plus tôt cette année dans le cadre d’une commémoration du 30e anniversaire de No More Tears, le guitariste de longue date d’Ozzy, Zakk Wylde, a rappelé de bons souvenirs de la relation d’Ozzy avec la légende de Motorhead.

« Lemmy était copain avec Ozzy pour toujours », a-t-il déclaré. « Ils ont fait une tournée en Europe ensemble quand Saint Rhoads [Zakk’s nickname for legendary Ozzy Osbourne band guitarist Randy Rhoads] était dans le groupe et Lemmy emmenait Randy jouer à Asteroids partout où ils allaient. C’était donc juste un coup de fil rapide – « Pouvez-vous écrire des chansons ? ‘Bien sur’. »

Dans ce même article, Ozzy a déclaré à Rich Hobson de Hammer que « [he] s’est bien amusé avec Lemmy – vous ne pouviez pas être sérieux avec lui. Même juste en écrivant les chansons, nous pouvions dire instinctivement si ça allait être bon ou pas. Nous avions toujours l’habitude d’aller au pub et de bien rire. C’était un véritable style de vie rock n roll qu’il vivait et il me manque terriblement, vous savez.

Hellraiser était l’une des quatre chansons auxquelles Lemmy a contribué en tant qu’auteur invité pour l’album No More Tears d’Ozzy en 1991, un album qui l’a vu fraîchement en forme et sobre après une décennie de débauche. L’album a revitalisé l’image d’Ozzy et lui a donné sa meilleure performance dans les charts depuis ses débuts en solo en 1980, Blizzard of Ozz, obtenant la certification quadruple platine de la RIAA.

Motorhead eux-mêmes reprendront plus tard Hellraiser sur leur disque de 1992 March Or Die, la chanson étant l’une des premières à présenter le batteur Mikkey Dee en tant que membre du groupe.

La nouvelle version de la chanson combine ces deux interprétations pour un duo de stars, avec Ozzy et Lemmy partageant les tâches vocales. Cette version a été présentée sur la réédition du 30e anniversaire de No More Tears qui est sortie le 17 septembre, mais sera également publiée sur un vinyle Black 10″ en édition limitée le 3 décembre – le 73e anniversaire d’Ozzy. L’édition vinyle du morceau comprend les 3 versions de No More Tears est maintenant disponible via Epic Records.