Ozzy Osbourne sortira un single spécial en vinyle noir 10″ de ‘Hellraiser’

Plus tôt cette semaine, il a été annoncé qu’une interprétation inédite de “Hellraiser” – avec un mash-up de voix par Ozzy Osbourne et le co-auteur de la chanson, ami de longue date et collègue Lemmy Kilmister de MOTRHEAD — a été ajouté à la version numérique du 30e anniversaire de Ozzyl’album classique de “Cesse de pleurer”, sortie aujourd’hui (17 septembre) via Sony. Maintenant vient la nouvelle que cette nouvelle version mise à jour de “Hellraiser” sera publié en tant que version autonome le Ozzyle 3 décembre. Le single spécial en vinyle noir de 10 pouces présente trois versions de la chanson, qui a été co-écrite par Ozzy, Lemmy et Ozzyguitariste de longue date Zakk Wylde. En plus du nouveau “Hellraiser” mash-up — qui a été remixé par Rob Kinelski — le 10 pouces inclura l’original classique Ozzy suivre avec MOTÖRHEADversion de la même chanson que la face B. Il est disponible en pré-commande dès aujourd’hui.

“Hellraiser” paru à l’origine sur “Cesse de pleurer”; MOTÖRHEAD puis ont enregistré leur propre version et l’ont sorti en single de leur 1992 “Mars ou Mourir” album. “Hellraiser” était l’une des quatre chansons de “Cesse de pleurer” co-écrit par Ozzy avec Lemmy; les autres sont “Maman, je viens à la maison”, “Désir” et “Je ne veux pas changer le monde”.

En l’honneur de la sortie aujourd’hui de “Cesse de pleurer”, Le cimetière de SiriusXM Ozzy la chaîne proposera un week-end de célébration de l’album. Écoutez des chansons et des idées de Ozzy et Zakk, toutes les heures du vendredi au lundi à partir du 17 septembre à 8h00 Vous pouvez également écouter sur SiriusXM application en recherchant “Cesse de pleurer”.

La sortie numérique du 30e anniversaire de Ozzyl’album classique de “Cesse de pleurer” — son sixième album solo classé dans le Top 10 (#7) et certifié quadruple platine — sera également mis en lumière avec deux éditions spéciales : une version vinyle noir 2LP et une version vinyle spéciale 2LP jaune et rouge avec un livret spécialement créé (en exclusivité chez www.towerrecords.com). Les deux configurations seront publiées simultanément avec la version numérique.

Dans sa sortie, “Cesse de pleurer” a produit quatre des dix premiers singles du palmarès Billboard Rock Tracks, “Maman, je viens à la maison” (#2), “Route vers nulle part” (#3), “Temps après temps” (#6) et la chanson titre (#10). De plus, l’album “Je ne veux pas changer le monde” gagné Ozzy son premier Grammy pour une version live du morceau qui figurait sur son 1993 “En direct et fort” album. L’album est resté un Ozzy classique, gagnant une place (#22) sur Fil audio‘s “Top 90 Hard Rock + Metal Albums of the ’90s” avec Rock classique ultime comprenant “Cesse de pleurer” sur leur liste “Top 100 des albums rock des années 90”.

Le single en vinyle noir 10″ de “Hellraiser” la liste des pistes est la suivante :

Face A

“Hellraiser” mashup (2021 – édition 30e anniversaire)

Côté B

“Hellraiser” -Ozzy Osbourne (1991)



“Hellraiser” – MOTÖRHEAD (1992)



