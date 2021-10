« Ozzy Osbourne tenant deux pistolets à bille est une chose effrayante », déclare son producteur Andrew Watt

Producteur Andrew Watt, qui a barré Ozzy Osbournele dernier « Homme ordinaire » album et travaille avec le légendaire SABBAT NOIR chanteur sur son effort de suivi, a été demandé dans une récente interview avec Marci plus sage du 95,5 KLOS radio pour dire sa préférée Ozzy histoire. Il a répondu (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Je ne pense pas pouvoir en raconter certains à l’antenne. Il y en a trop, trop. Chaque jour est une histoire.

« Pendant la pandémie, nous faisions ce [new Ozzy] album », a-t-il poursuivi. « Je suis allé chez lui. Et il dessine. C’est en fait un grand peintre et dessinateur. Alors je suis venu et je suis venu m’asseoir. Il était en train de dessiner quelque chose, et il utilisait beaucoup de rouges et tout ça. Alors je lui parlais juste pendant qu’il le faisait. Et il dessinait un tas de cercles et des trucs comme ça. Alors il dit : ‘D’accord, cool.’ J’étais, comme, ‘Où allons-nous?’ Il prend cette grande feuille de papier et sort avec, dans sa Ozzy marche et le pose devant un arbre. Et puis il dit : ‘D’accord, assieds-toi ici.’ Et il sort avec deux pistolets BB. Ozzy tenant deux armes à feu – je veux dire, toute personne tenant deux armes à feu – mais Ozzy tenir deux pistolets BB est une chose effrayante. Et les chiens sont tous dans le jardin et tout. Il dit : ‘Très bien. Tirons. Je suis genre ‘Attends. Attendez. Nous devons récupérer les chiens. Moi et l’une des personnes qui travaillaient là-bas obtenons les chiens et [putting] eux dans la maison. Et il tirait sur des cibles pendant la pandémie – il n’a raté aucune cible. Vous pensez ce que vous pensez – il descend juste pour le faire et, boum, tir parfait. Chaque cercle qu’il a touché, il les a tous touchés. [He’s a] homme assez incroyable. »

Watt connecté avec Osbourne après la réunion Ozzyla fille de Kelly à la fête d’un ami et lui faire part de l’idée de Poste Malone et Ozzy collaborer ensemble.

Il y a six mois, Ozzy dit au Royaume-Uni Marteau en métal magazine que lui et André en avait terminé plus d’une douzaine pour son prochain LP studio. « Ma seule préoccupation en ce moment est de finir ce foutu truc », a-t-il déclaré. « Nous avons le même temps de production que la dernière fois, donc il y aura certainement des similitudes. Mais vous devrez juste attendre et voir ce que vous en pensez. »

En décembre 2020, Watt Raconté Monde de la guitare que lui et le SABBAT NOIR légende étaient « à mi-chemin » du nouveau LP. « Il y a des chansons là-bas qui durent environ huit ou neuf minutes qui sont des voyages vraiment fous. Je suis vraiment excité à ce sujet », a-t-il déclaré.

Comme « Homme ordinaire », qui présentait Watt à la guitare, Duff McKagan (GUNS N’ ROSES) à la basse et Chad Smith (PIMENTS ROUGES PIQUANTS) à la batterie, OzzyLe prochain album de s comprendra des apparitions d’invités par un certain nombre d’autres musiciens notables. « Il y a un tas de gens impliqués » André Raconté Monde de la guitare. « Je ne peux pas dire avec certitude jusqu’à la fin, mais j’ai commencé à faire un tas de morceaux basiques avec Tchad et Robert Trujillo [METALLICA], qui jouait dans Ozzy‘s bande. Et Taylor Hawkins [FOO FIGHTERS] est également entré et a également joué un tas sur le disque, ce qui ajoute une touche différente – cela rappelle en quelque sorte Ozzyl’ère des années 80, d’une excellente manière. Et je pense que c’est tellement cool pour un fan de rock de pouvoir écouter un demi-album avec Chad Smith à la batterie, puis vous le retournez et vous entendez Taylor Hawkins. Et vous savez, le dernier album était vraiment spécial pour toutes les personnes impliquées. Et donc il n’y avait aucun intérêt à Ozzy ou moi de recommencer à moins que nous pensions que nous pourrions apporter quelque chose de nouveau à la table. Et j’ai l’impression que nous y parvenons. »

Crédit photo: Pomme Musique



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).