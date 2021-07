Ozzy Osbourne va sortir une édition numérique de luxe étendue de No More Tears

Ozzy Osbourne va sortir une édition numérique de luxe étendue de son sixième album studio solo, No More Tears, à l’occasion de son 30e anniversaire.

La sortie arrivera le 17 septembre via Sony et comportera 12 nouveaux morceaux rares apparaissant sur les services de streaming pour la toute première fois.

Il sera en outre disponible dans des formats physiques, dont deux éditions vinyles spéciales – une version vinyle noir 2LP ou un 2LP en jaune et rouge avec un livret spécialement créé.

Revendiquant No More Tears était “l’un de mes albums préférés à faire”, Osbourne réfléchit sur le processus d’enregistrement, déclarant: “J’ai beaucoup de bons souvenirs de la réalisation de l’album. Nous avons travaillé dur sur le disque avec John Purdell et Duane Baron, qui sont devenus deux membres supplémentaires du groupe. Avant d’entrer en studio, nous avons discuté de ce que nous allions faire – tout était prévu. C’est tellement bien quand vous avez un producteur qui fait plus partie du groupe qu’eux qui disent : ” non, vous le faites de cette façon.

“Parce que nous les écrivons et quand vous écrivez les chansons, vous avez une image mentale de la façon dont vous pensez que vous voulez que ça sonne. Parfois vous êtes surpris pour le mieux, mais d’autres fois vous êtes déçu, mais John et Duane ont fait un travail extraordinaire sur l’album. C’était vraiment, vraiment bien fait. Chaque chanson a été travaillée pendant longtemps et nous avons passé du temps supplémentaire à essayer de bien faire les choses. Mais il y avait aussi beaucoup de gaffes et nous avons passé un bon moment à le faire Et le jeu de Zakk dessus est spectaculaire.

À sa sortie en 1991, No More Tears a marqué quatre des dix premiers singles du palmarès Billboard Rock Tracks avec Mama I’m Coming Home – l’une des quatre chansons de l’album co-écrit avec Lemmy Kilmister de Motorhead – Road To Nowhere, Time After Time et la chanson titre. No More Tears s’est également classé 17e sur le UK Albums Chart, numéro sept sur la liste des albums US Billboard 200, et est maintenant certifié quadruple platine.

No More Tears a élargi la liste des pistes de l’album audio numérique

M. Tinkertrain Je ne veux pas changer le monde Maman, je rentre à la maison Desire Plus de larmes ne reviendront pas à la maison (SIN) Hellraiser Time After Time Zombie Stomp AVH Road to Nowhere Don’t Blame Me Party With the Animaux Je ne veux pas changer le monde (démo) Maman, je rentre à la maison (démo) Desire (démo) À chaque fois (démo) Ne reviendra pas à la maison (SIN) (démo) Mme J. (démo) ) Je ne veux pas changer le monde (live) Road to Nowhere (live) No More Tears (live) Desire (live) Maman, je rentre à la maison (live)