Ozzy Osbourne va subir une « chirurgie majeure » pour corriger les problèmes de cou et de colonne vertébrale

Sharon Osbourne a déclaré à DailyMailTV dans une nouvelle interview que Ozzy est prévue pour une intervention chirurgicale majeure bientôt pour aider à corriger les problèmes de cou et de colonne vertébrale après une chute de 2019. Ces blessures ont empêché le légendaire chanteur de heavy metal de se produire et elle dit qu’il meurt d’envie de revenir devant une foule.

“Ce qui me passionne le plus, c’est que mon mari retourne sur scène”, Sharon jaillit. “C’est pour cela que je prie.

Moins d’un an après Ozzy, la famille a révélé publiquement que le SABBAT NOIR Le chanteur avait reçu un diagnostic de maladie de Parkinson.

“Cela vous brise le cœur”, a-t-elle ajouté. « Il veut revenir [on the road]. Ses amis, ses musiciens lui manquent. Ce sont ses partenaires. Cette vie lui manque. Mais avec sa maladie de Parkinson, il va bien. Il va bien. Il l’a sous contrôle.”

Sharon a également parlé du biopic à venir en se concentrant sur les premiers jours de sa relation avec Ozzy.

“C’est un film sur Ozzy‘s et ma vie, comment nous nous sommes réunis au début et notre relation volatile”, a-t-elle déclaré. “Tous les combats, tous les maquillages, tous les combats, toutes les arrestations, tout. Et c’est une histoire d’amour.

“Nos combats étaient légendaires”, a-t-elle déclaré. “Nous nous battions les uns contre les autres. Cela s’est arrêté, cela doit être il y a 20 ans, mais nous avons eu une bonne course.

Sharon a dit qu’elle espère que le biopic commencera à tourner ce printemps.

“Les gens vont le regarder partir, ‘Ce n’est pas autorisé. Ils ne devraient pas se comporter de cette façon et le filmer'” Sharon mentionné. “Mais [we’re] seulement dire la vérité. Certaines personnes ont des relations volatiles et la nôtre était très volatile.”

En juillet 2020, Ozzy a déclaré qu’il n’était toujours “pas revenu à 100%” après avoir souffert de plusieurs problèmes médicaux l’année dernière, notamment une chute, une opération au cou et une hospitalisation pour la grippe. Ozzy a également déclaré qu’il avait hâte de se produire à nouveau une fois qu’il aura retrouvé la santé et que la pandémie de coronavirus se sera calmée. Le chanteur de BLACK SABBATH avait précédemment annulé tous ses plans de tournée en 2019, et les spectacles reprogrammés en 2020 ont également été annulés.

En mai 2020, Ozzyle fils de Jack a déclaré que son père prendra “probablement” sa retraite “d’ici cinq à dix ans”. Mais Ozzy, qui a fêté ses 72 ans en décembre, a répété à plusieurs reprises qu’il ne voulait pas arrêter, malgré le fait que son “Plus de visites 2” – chaque fois que cela se produit – est présenté comme son dernier grand voyage mondial.

Ozzy a également été contraint d’annuler un voyage en Suisse en avril 2020 pour consulter un médecin spécialisé dans le traitement de la maladie de Parkinson.

