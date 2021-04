P-Valley de Starz a l’un des meilleurs pilotes de télévision de mémoire récente

Il y a quelque chose de magique dans une émission de télévision qui vous emmène dans un endroit spécifique. Autant que nous aurions pu aimer les personnages d’émissions comme Cheers ou Lost ou Schitt’s Creek, toutes ces séries avaient un sens aigu de leur cadre. Il était tentant d’imaginer que si vous faisiez un mauvais virage quelque part, vous pourriez passer dans le fictif et vous retrouver soudainement dans un bar où tout le monde connaît votre nom, ou sur une île mystérieuse, ou vivre dans une étrange petite ville de merde.

Mais les émissions avec un fort sentiment d’appartenance se déroulent souvent sur de nombreux épisodes et de nombreuses saisons. Les téléspectateurs peuvent mettre un certain temps à tomber dans le rythme du lieu fictif et à comprendre son fonctionnement. Donc, ce qui est remarquable à propos de P-Valley de Starz, c’est la façon dont sa première saison de huit épisodes donne à son cadre principal l’impression d’être un endroit vivant et dynamique que n’importe qui pourrait visiter s’il était au Mississippi et si enclin.

À vrai dire, le Pynk – un club de strip-tease dans le delta du Mississippi – se sent comme un endroit vivant et dynamique après un seul épisode. Le créateur de la série Katori Hall, dont la pièce Pussy Valley sert d’inspiration pour P-Valley, nous emmène à l’intérieur du club, où nous rencontrons les danseurs, le propriétaire et les clients. Le résultat est l’un des meilleurs pilotes de télévision de mémoire récente.

L’épisode évoque les films de Robert Altman (le réalisateur de Nashville et Gosford Park, entre autres), qui adorait emmener sa caméra dans un espace et observer le comportement des gens qui y travaillaient. Mais il a aussi incontestablement le point de vue d’une femme noire, qui veut interroger tous les déséquilibres de pouvoir et les inégalités entre les gens à l’intérieur et autour du Pynk. C’est un morceau de télévision formidable, et il est remarquable pour la façon dont il établit une norme pour la façon dont P-Valley traite la sexualité: les personnages de la série sont autorisés à être incroyablement sexy, sans que la série ne se sente jamais exploitante. Les personnages sont bien développés en tant que personnes et leur sexualité est une partie importante de leur vie.

P-Valley se concentre sur trois des danseurs du Pynk et le propriétaire du club. Le personnage principal de l’émission est Mercedes (Brandee Evans), qui dans le premier épisode est sur le point de se retirer de la danse et de se préparer pour son dernier spectacle dans un mois. Le Pynk est un endroit qu’elle connaît bien, et elle offre une fenêtre à la fois sur le club et le monde plus large de la ville (fictive) de Chucalissa, Mississippi. Son point de vue contraste avec celui d’Automne (Elarica Johnson), une toute nouvelle danseuse du Pynk qui dépasse un passé mystérieux, et de Keyshawn (Shannon Thornton), une danseuse chevronnée dont la relation avec son petit ami est physiquement abusive. L’expérience relative et la liberté de Mercedes font des autres danseurs d’excellents repoussoirs pour elle, et le spectacle approfondit magnifiquement ces relations.

Peut-être que le meilleur personnage de la série, cependant, est Oncle Clifford (Nicco Annan), qui est peut-être aussi l’un des meilleurs personnages de la télévision – point final. Une personne féminine trans non binaire qui utilise ses pronoms, a une barbe pleine et préfère les vêtements traditionnellement féminins, l’oncle Clifford offre l’une des représentations les plus uniques de la transness. P-Valley lui donne même une romance étonnamment douce avec un rappeur prometteur.

Hall et Annan ont discuté de la manière dont Clifford représente une figure connue de certaines communautés noires du Sud: quelqu’un qui se perche quelque part au milieu de la binaire des sexes et oblige tout le monde à traiter avec elle à ses propres conditions. Mais cette approche de la transness reflète l’approche globale de P-Valley à la fois de ses personnages et de sa place. Les travailleuses du sexe, les personnes trans et les femmes noires sont rarement (voire jamais) parmi les plus puissantes et les plus privilégiées de notre société. En leur donnant simplement une voix et une caractérisation tridimensionnelle et en faisant en sorte que les lieux où ils travaillent et vivent se sentent aussi réels qu’eux, P-Valley fait quelque chose de radicalement radical.

La série s’installe rapidement avec une première saison qui contient plus d’intrigue que le pilote ne le suggère, une grande partie impliquant un promoteur immobilier qui souhaite acheter le Pynk et le démolir pour faire de la place pour un casino. L’histoire est bien gérée, mais cela ne fonctionne que parce que nous nous soucions du Pynk en tant que lieu et des gens qui y travaillent en tant que personnes. Au moment où la finale se dirige vers une scène légitimement passionnante se déroulant dans une vente aux enchères, de tous les lieux, il y a une croissance remarquable pour un spectacle largement confiné à une seule entreprise dans une seule ville.

Tout ne fonctionne pas dans la première saison. Les secrets du passé de l’automne semblent souvent un peu superficiels, comme si l’équipe créative de l’émission avait l’impression que P-Valley avait besoin d’un mystère mais ne voulait pas s’y engager complètement. (La série semble perdre tout intérêt pour son passé dès qu’elle se focalise sur d’autres personnages, ce qui n’est pas génial.) Et l’arc de l’histoire de Keyshawn n’est pas aussi intéressant que ce qui se passe avec les trois autres personnages principaux.

Mais P-Valley m’a fait sentir comme si j’étais dans un autre endroit tout de même. Il a été renouvelé pour une deuxième saison, et je suis tellement heureux d’avoir une autre chance de visiter le monde de l’émission. J’ai déjà l’impression que je voudrais passer du temps dans un endroit pour les années à venir.

P-Valley est disponible sur l’application de streaming de Starz. Vous pouvez également l’acheter numériquement sur toutes les principales plates-formes vidéo numériques. Pour plus de recommandations du monde de la culture, consultez les archives One Good Thing.