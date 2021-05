P14 le résultat attendu par George Russell dans le GP de Monaco “ terne ”

Le Grand Prix de Monaco a été une course de peu de sensations fortes pour George Russell alors qu’il franchissait la ligne P14, à la hauteur de ses attentes.

Russell a réussi à franchir à nouveau l’obstacle Q1 en 2021 dans les rues de Monte Carlo, mais il était clair tout le week-end que ce lieu n’était pas celui qui convenait au FW43B.

Et donc P14 était un résultat solide car Russell a terminé devant des goûts de Yuki Tsunoda d’AlphaTauri, mais ce n’était pas exactement une position finale au-delà de ce qu’il avait envisagé.

«C’était vraiment difficile, nous avons terminé là où nous nous attendions vraiment plus ou moins», a-t-il déclaré dans le stylo médiatique.

«Nous n’avons tout simplement pas vraiment eu le rythme ce week-end, ce qui a rendu la course très difficile, mais c’était néanmoins toujours très amusant de rouler dans ces rues, mais finalement nous voulons obtenir le résultat.

«C’était une course terne pour tout le monde et relativement terne de l’intérieur, rien de trop excitant. Donc c’est Monaco parfois, et on va à Bakou [next]. »

Russell a expliqué que Monaco n’allait jamais jouer sur les atouts de la Williams, qui ne répond pas bien aux virages lents.

«Nous savions avant ce week-end que nous luttons contre la basse vitesse, ces virages à haute sensibilité et nos rivaux Alfa [Romeo] c’est là qu’ils excellent », a-t-il admis.

«Pour être honnête, tout était à peu près ce à quoi nous nous attendions vraiment, la performance n’était pas fantastique de mon côté, je pense que j’étais un peu en retard.

«Mais en termes de résultat, même si j’avais été une demi-seconde plus rapide d’un tour, j’aurais été dans la même position.»

Il y a le drapeau à damier sur notre 750e Grand Prix 🏁 @ GeorgeRussell63 – P14 @ NicholasLatifi – P15 Travail solide, équipe 💙 pic.twitter.com/cu3BAofQ80 – Williams Racing (@WilliamsRacing) 23 mai 2021

Latifi savait que ce serait un défi de garder sa concentration avec Williams manquant de rythme, mais le fait qu’il ait oublié de mettre son tube de bouteille de boisson dans sa bouche avant la course n’était pas idéal.

«Ce n’est pas vraiment une piste qui convient à la voiture, la nature de la vitesse lente de celle-ci, toutes les bosses, ce n’est pas vraiment au goût de notre voiture, a déclaré le Canadien.

«Donc nous savions que ça allait être difficile, c’était certainement l’une des courses les plus difficiles que j’ai eu mentalement juste en essayant de garder la concentration, je savais que ça allait être comme ça dès la première fois consécutive. tours en FP1.

«Mais je suis relativement satisfait de la course, je pense que j’ai maximisé ce que j’ai pu, devancer Yuki au départ, ce qui était génial.

«J’entraînais assez bien George et j’ai réussi à aller un peu plus loin que lui, j’ai juste géré les pneus assez bien, donc je pense que la seule erreur que j’ai faite était avant même le début de la course, j’ai oublié de mettre le tube à boissons dans mon bouche.

«Je ne m’en suis rendu compte qu’après, donc c’était bien.»

