P3 n’est pas un véritable objectif Ferrari, mais offre une « sérénité » hors saison

La P3 chez les constructeurs est pratiquement assurée pour Ferrari, ce qui, selon Mattia Binotto, les stimulera hors saison dans la poursuite de leur véritable objectif.

Depuis son retour dans le bas du milieu de terrain en 2020, Ferrari s’est donné pour mission de revenir au sommet de la Formule 1, un objectif dont les bases ont été posées.

La campagne 2021 a donné deux pole positions pour la Scuderia et quatre podiums avec une seule course restante, tandis que la P3 chez les constructeurs devrait être assurée puisque McLaren est à 38,5 points.

C’est la saison prochaine, dans le cadre de la nouvelle réglementation, que Ferrari prévoit de se battre à nouveau en tête de la grille, une réalisation qui, selon Binotto, correspond vraiment au nom de Ferrari.

Mais, avant cela, P3 est certes un bon coup de pouce avant un hiver crucial de développement.

Interrogé sur le fait que cette place P3 était presque assurée, Binotto a déclaré à The Race : « C’est certainement génial, après la Belgique et Monza, et même la Russie, il aurait été difficile pour nous d’imaginer que nous aurions pu l’atteindre.

« L’équipe a continuellement bien travaillé, restant concentrée et très cohérente dans toutes les courses. Ils ont obtenu tous les points qu’ils pouvaient.

« L’objectif cette année était d’essayer de nous améliorer et de nous améliorer dans tous les détails. En faisant cela dans les dernières courses, nous avons marqué les points qui étaient nécessaires.

« C’est super de terminer troisième parce que je pense que c’est vraiment le mieux que nous aurions pu faire. Nous savons que ce n’est pas le véritable objectif de Ferrari, nous savons que l’écart avec notre meilleur concurrent est très grand, mais je pense que nous pouvons être satisfaits des progrès que nous avons réalisés cette saison – et nous regardons vraiment vers la prochaine.

« Terminer troisième nous donne une certaine sérénité pour l’hiver, en essayant de bien travailler l’année prochaine. »

L’histoire n’est cependant pas si agréable pour McLaren, et Lando Norris n’a pas hésité à évaluer sa récente forme et celle de l’équipe.

Depuis qu’il a perdu la tête en Russie, il semble que peu de choses se soient bien passées pour le Britannique, l’Arabie saoudite s’avérant la dernière course frustrante alors que Norris a été piqué par la règle autorisant les pilotes à changer de pneus sous les drapeaux rouges, l’envoyant à le dos de la commande.

Donc, dans l’esprit de Norris, McLaren est effectivement hors de la conversation pour P3 alors qu’elle ne devrait vraiment pas l’être.

« C’est nul parce que nous méritions beaucoup plus, nous avons fait un bien meilleur travail que le montre », a-t-il déclaré en résumé de la forme de McLaren.

« Bien sûr, j’ai fait quelques erreurs là-dedans, je dois l’admettre – comme au Brésil. Mais au Qatar et ici [Saudi Arabia] nous aurions dû marquer de bons points. Les deux fois, nous aurions dû battre Ferrari en équipe et au moins récupérer quelques points.

« Peut-être que cela ne changera pas le résultat final, mais nous devrions être beaucoup plus proches que là où nous sommes.

« Mais juste par les circonstances, par le [red-flag tyre change] règle et l’explosion du pneu [in Qatar], il n’y a rien que nous puissions faire, peu importe à quel point nous sommes durs ou rapides.