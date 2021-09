P448 ouvre son premier emplacement indépendant aux États-Unis sur la Cinquième Avenue – WWD

La marque de sneakers P448 a atterri à New York, ouvrant son premier point de vente américain sur la Cinquième Avenue.

Le pop-up de six mois au 587, près de Saks Fifth Avenue, Adidas et Puma, propose les chaussures fabriquées en Italie de la marque dans un espace de 3 000 pieds carrés, avec des œuvres d’art et une fresque murale d’artistes internationaux de New York City, Los Angeles , Londres et l’Italie. En plus de l’offre de produits, le magasin abrite des arcades et des flippers pour que les acheteurs et les passants puissent jouer, ainsi qu’un emballage d’argent à taguer avec des graffitis.

P448 a été fondée par des passionnés d’art de rue Marco Samore et Andrea Curti en 2014 dans une petite ville à l’extérieur de Bologne, en Italie. Kulkin a rencontré le duo et a conclu un accord de distribution en 2018 et a acheté la société complète en 2020.

Le directeur général Wayne Kulkin a déclaré l’année dernière que la marque avait atteint “une croissance à trois chiffres en tant qu’entreprise” et pour l’année à ce jour, la vente en gros est en hausse de 49% et la vente directe aux consommateurs est en “forte à trois chiffres”, a-t-il déclaré. .

P448 est présent dans 1 400 portes dans le monde et la moitié de son activité se situe en Amérique du Nord. La marque exploite deux magasins mondiaux supplémentaires en Chine à Pékin et à Chengdu, et prévoit d’ouvrir davantage à l’international en 2022, ainsi qu’à Chicago et à Miami où elle exploite actuellement un pop-up à Showfields.

“Je pense que faire plus avec moins, c’est mieux”, a déclaré Kulkin qui espère ouvrir plus de magasins l’année prochaine. « Les magasins devraient être un lieu de socialisation, un lieu de promotion croisée des marques afin que les magasins puissent être plus qu’un magasin. Les gens doivent réfléchir à la façon dont nous changeons notre industrie. Nos magasins font toujours partie de la socialisation.