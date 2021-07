P5 en Hongrie qualifiant “une très bonne surprise” pour Pierre Gasly

in

Pierre Gasly a admis qu’il était choqué de se voir se qualifier devant les voitures McLaren et Ferrari, mais était clairement satisfait du travail de son après-midi.

Alors que son coéquipier Yuki Tsunoda n’a pas réussi à sortir son AlphaTauri de la Q1 pour le Grand Prix de Hongrie, le Français a maintenu sa forme excellente lors des qualifications cette saison en étant “le meilleur du reste” derrière les voitures Mercedes et Red Bull.

Les performances de Gasly signifient qu’il s’est qualifié sept fois parmi les six premiers au cours des 11 premières courses de la saison, malgré le désavantage relatif de McLaren et Ferrari en termes de rythme de course.

Mais même s’il a montré sa vitesse sur un tour, Gasly a déclaré qu’il n’avait pas prévu d’être à nouveau dans les cinq premiers de la grille.

“Pour être honnête, nous ne nous attendions pas à être devant les Ferrari et les McLaren, donc c’était une très bonne surprise”, a-t-il déclaré à Sky F1.

« J’étais vraiment content de mon tour en Q3. Je savais quand je l’ai fermé que c’était un bon, mais je ne m’attendais pas à être juste devant eux et, avec une petite marge, nous avons réussi à y arriver, donc je suis vraiment content de cet endroit . “

Se qualifier en P5 dans une voiture que son coéquipier n’a pas pu sortir de la Q1 en… Quelle performance, encore une fois, de Pierre Gasly aujourd’hui 👏🔥 #f1 pic.twitter.com/hnfvfLTBeQ – Planète F1 (@Planet_F1) 31 juillet 2021

Les températures de piste ont été torrides tout au long du week-end autour du Hungaroring, avec des conditions de plus de 60°C qui ont bouleversé le fonctionnement des pneus.

Gasly ne se sent pas aussi optimiste quant au rythme de son AlphaTauri en ce qui concerne la course, mais sait qu’il a un fort avantage en début de course en se plaçant dans une bonne place sur la grille sur une piste où les dépassements sont réputés difficiles.

“Sur les longs runs, nous semblons lutter un peu plus”, a-t-il déclaré. « Mais sur une piste comme Budapest, l’état de la piste est si important parce qu’il est si difficile de dépasser.

“Je pense que la clé pour nous sera de prendre un bon départ, puis à partir de là d’essayer de conserver cette cinquième position. Nous nous attendons à ce que les deux meilleures équipes se retirent et utilisent cet air libre pour garder les pneus comme nous le voulons.

« L’objectif principal était de nous qualifier le plus loin possible et je pense que nous y sommes parvenus aujourd’hui.

“Nous savons [Ferrari and McLaren] avons des voitures rapides mais nous avons la position de piste. Je m’attends à une bataille très serrée.

“Ce sera une longue course, ce ne sera pas facile avec les pneus, [there’s] va probablement être beaucoup de combats avec les voitures derrière, mais je suis vraiment excité à ce sujet.