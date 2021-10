Alors qu’il n’était pas satisfait de sa cinquième place en Turquie, Martin Brundle a déclaré que le déficit supplémentaire de Max Verstappen n’était « pas la fin du monde » pour Lewis Hamilton.

Le pilote Mercedes s’était frayé un chemin à travers le peloton jusqu’aux places du podium après être parti en P11 en raison d’une pénalité de moteur, mais un appel de stratégie bâclé entre le pilote et l’équipe l’a amené à redescendre en cinquième place sous le drapeau à damier.

En conséquence, Hamilton a cédé cinq points de plus à Verstappen dans la course au Championnat du monde qu’il ne l’avait espéré, alors que le Néerlandais a devancé six points de son rival pour le titre avant le Grand Prix des États-Unis le week-end prochain.

Avec six courses à disputer et la bataille pour la suprématie sur le fil du rasoir, l’analyste de Sky F1 Brundle estime que le résultat doit être pris avec une pincée de sel, étant donné le nombre de variables qui ont été pour et contre lui cette saison.

« Ce n’est pas la fin du monde », a déclaré Brundle à Sky Sports. « De toute évidence, il était incroyablement proche de la troisième place, et il a estimé que cela aurait vraiment été une excellente journée, étant parti de la 11e place sur la grille avec cette pénalité moteur.

« En ce moment, ce sont les balançoires et les ronds-points, vous savez. Si Lando Norris avait gagné à Sotchi, comme il aurait pu le faire pour McLaren, cela aurait aidé à marquer des points pour Max Verstappen, par exemple.

« C’est ce que la saison, cette saison incroyable dans laquelle nous nous trouvons, se déroule : un tour le plus rapide ici, ou peut-être une victoire en course de sprint, ou un peu de chance, ou un peu de fiabilité du moteur, ou quoi que ce soit. C’est vraiment tellement, tellement proche.

Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, nourrit toujours des soupçons quant à la légalité du moteur de Mercedes en raison de leur vitesse en ligne droite ajoutée lors des dernières courses, Mercedes semblant dépasser ses rivaux en termes de performances ces derniers temps – ce qui, selon Brundle, fera sourciller dans le garage Red Bull.

« Red Bull sera préoccupé par le rythme brutal de la Mercedes au cours du week-end », a-t-il déclaré. « Valtteri Bottas a été exceptionnel à tous égards, il sera donc là aussi pour aider Lewis pour le championnat du monde – il n’y a aucun doute là-dessus.

« Donc, nous sommes prêts pour une fin de saison incroyable avec six courses à disputer. »