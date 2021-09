Pabbi-Antiterror-2021 : l’Inde reste à l’écart. Partira pour la mission de paix 2021 la semaine prochaine

in

Les pays membres de l’OCS comprennent quatre pays d’Asie centrale : le Tadjikistan, l’Ouzbékistan, le Kazakhstan et le Kirghizistan, et la Russie, la Chine, l’Inde et le Pakistan.

Pour la deuxième fois, l’Inde restera à l’écart des exercices antiterroristes de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) qui devraient avoir lieu plus tard ce mois-ci.

Cette année, les exercices antiterroristes se déroulent à Pabbi, Khyber Pakhtunkhwa, situé au Pakistan, qui était devenu membre de l’OCS en 2017 avec l’Inde.

Pourquoi l’Inde n’a-t-elle pas participé en 2020 ?

L’année dernière, l’exercice antiterroriste Kavkaz du groupement avait eu lieu en Russie. Cependant, l’Inde s’était abstenue car les forces de la Chine et du Pakistan participaient en septembre et cela se déroulait à un moment où il y avait une impasse entre les forces de l’Inde et de la Chine. En raison de l’agression chinoise l’été dernier, l’Inde avait perdu 20 soldats dans la vallée de Galwan.

En février 2021, une délégation pakistanaise avait visité la structure régionale antiterroriste (RATS) de l’OCS, dont le siège est à Tachkent, et avait présenté ses plans pour « Pabbi-Antiterror-2021 ». En tant qu’organe permanent de l’OCS, la RATS sert à soutenir la coopération des États membres contre le séparatisme, l’extrémisme et le terrorisme.

A l’issue de la 36e réunion du Conseil de la structure régionale antiterroriste (RATS) qui s’est tenue à Tachkent, en Ouzbékistan, l’annonce de « Pabbi-Antiterror-2021 » a été faite.

Et c’est lors de cette réunion en mars de cette année que les pays membres avaient également approuvé le projet de programme de coopération pour 2022-2024 pour lutter contre l’extrémisme, le terrorisme et le séparatisme.

La semaine prochaine, une délégation indienne se rendra dans l’oblast d’Orenbourg, en Russie, pour participer à la mission de paix 2021 de l’OCS. L’exercice « Mission de paix 2021 » d’une durée de quinze jours se déroulera du 11 au 25 septembre et comprendra également la participation du Pakistan et de la Chine.

