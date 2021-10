Pablo Andújar Alba remporte la place des huitièmes de finale aux dépens de Federico Delbonis

26/10/2021

Le à 17:15 CEST

Pablo Andújar Alba, espagnol, numéro 92 de l’ATP, remporté par 6-2 et 7 (7) -6 (1) en une heure et quarante-trois minutes à l’Argentin Federico Delbonis, numéro 41 de l’ATP, en huitièmes de finale du tournoi ATP 250 de Saint-Pétersbourg. Avec ce résultat, Andújar Alba parvient à se qualifier pour les huitièmes de finale du tournoi ATP 250 de Saint-Pétersbourg.

Le tennisman argentin a réussi à casser le service de son adversaire à 3 reprises, tandis que le joueur espagnol, de son côté, l’a fait 5 fois. De même, l’Espagnol a eu une efficacité de 70% au premier service, 5 doubles fautes et a réussi à gagner 62% des points de service, tandis que l’efficacité de son rival était de 62%, il a fait 3 doubles fautes et a réalisé les 48% de service points.

En huitièmes de finale, le joueur espagnol affrontera le joueur de tennis canadien Denis Chapovalov, numéro 13 et tête de série numéro 2, demain mercredi à partir de 12h00, heure espagnole.

Le tournoi ATP Saint-Pétersbourg Il se déroule sur un court intérieur en dur et un total de 40 joueurs de tennis se font face. De tous les candidats, un total de 28 atteignent la phase finale parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui ont passé les phases précédentes du championnat et ceux qui sont invités. De plus, sa célébration a lieu entre le 24 et le 31 octobre à Saint-Pétersbourg.