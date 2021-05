Pablo Andújar bat Stricker et est déjà en demi-finale

20/05/2021 à 17:58 CEST

L’Espagnol Pablo Andújar a battu les Suisses 4-6, 6-4 et 6-4 Dominic Stricker, 18 ans, et affrontera en demi-finale du tournoi de Genève le vainqueur du duel entre les Norvégiens Casper Ruud, troisième tête de série, et l’allemand Dominik Koepfer.

Andújar, qui a éliminé le Suisse Roger Federer au deuxième tour, a dû revenir d’un match très serré, car le joueur de tennis suisse a remporté le premier set et a été très constant au service et incisif avec sa droite.

Avec cette victoire, Andújar Il atteint les demi-finales pour la première fois cette saison et surpasse les quarts qu’il a réalisés lors du tournoi de Buenos Aires, où il a été battu par l’Argentin. Francisco Cerundolo.