Pablo Benito et Montserrat Sánchez, vainqueurs du Martín Fiz Marathon

31/10/2021 à 17:03 CET

Les athlètes Pablo Benito et Montserrat Sanchez Ils ont remporté ce dimanche la dix-huitième édition du Marathon EDP Vitoria-Gasteiz auquel ont participé environ 2 500 personnes entre les 42 kilomètres, 21 et 10 000 mètres, qui ont parcouru les principales rues de la capitale basque.

Dans une matinée menacée par une pluie qui n’est pas tombée, la gagnante de l’épreuve reine a arrêté le chronomètre à 2:28:40, 24 secondes de mieux que Marc blessé (2h29:04), alors que le podium l’a complété Alberto Franco 2:34:44.

Dans la catégorie féminine, la femme de Cadix Montserrat Sanchez de las Matas était le meilleur avec une note de 3h12:51, devant Laura Galiano (h : 19 : 14) et Argider Txurruka (3:46:17).

Dans les 21 kilomètres, il a dominé Raul Gandara avec un temps de 1h10 :25 d’avance sur Diego Pascual (1h11 :03) et Ander Lazcano (1h11 :12), tandis que chez les femmes, l’olympienne Elena Loyo a respecté les prévisions en arrêtant le chrono à 1h18:19, avant Arrate Mintegui (1h22 :59) et Ane Alberdi, troisième à franchir la ligne d’arrivée avec 1 heure, 29 minutes et 30 secondes.

Gustavo Sanchez était le meilleur dans les dix kilomètres signant 32 minutes et 47 secondes, suivi de Francisco Javier Monnaie (32:56) et Roberto Duque (34:32). Chez les femelles, Pilar Moran arrêté le trône en 38 minutes, Izaro Rubio est arrivé 28 secondes plus tard et le troisième du test populaire était Diane Vecillas avec 39 minutes et une seconde.

Le test est revenu après un an et demi d’interruption, motivé par la pandémie causée par le coronavirus, bien que Martin FizChampion du monde en 1995, il n’a pas pu y participer en raison d’une blessure et s’est consacré à encourager les athlètes tant au départ qu’à la ligne d’arrivée.