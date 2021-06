Pablo Carreño-Busta parvient à se qualifier pour les seizièmes de finale aux dépens du joueur de tennis Enzo Couacaud

06/02/2021

Le 06/03/2021 à 01:45 CEST

L’Espagnol Pablo Carreño-Busta, numéro 12 de l’ATP et tête de série numéro 12, a rempli les pronostics en s’imposant par 2-6, 6-3, 6-4 et 6-4 en deux heures et trente-quatre minutes pour Enzo Couacaud, joueur de tennis français, numéro 177 de l’ATP, lors de la 30e de finale de Roland-Garros. Après ce résultat, Carreño-Busta sera en huitièmes de finale à Roland-Garros.

Couacaud a réussi à casser le service de son adversaire 2 fois, tandis que le joueur espagnol l’a réussi 3 fois. De même, le joueur de tennis espagnol a réalisé un premier service à 69 % et commis 3 doubles fautes, réussissant à remporter 69 % des points de service, alors que l’efficacité de son adversaire était de 56 %, il a commis 4 doubles fautes et réalisé 64 % de points de service. .

En huitièmes de finale, Carreño-Busta affrontera le vainqueur du match dans lequel le joueur de tennis brésilien affrontera Thiago Monteiro et l’américain Steve Johnson.

Le tournoi Roland-Garros Indiv. Masc. Il se déroule sur terre battue en plein air et au cours de celui-ci un total de 238 joueurs de tennis s’affrontent et un total de 128 arrivent à la phase finale entre ceux directement classés, ceux qui ont remporté la phase de qualification précédente et ceux qui venez invités. De même, sa célébration a lieu du 24 mai au 13 juin à リ.