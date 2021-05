Pablo Carreño-Busta remporte la place des trente-deuxièmes de finale aux dépens de Norbert Gombos

30/05/2021

Le à 16h45 CEST

Pablo Carreño-Busta, l’espagnol, numéro 12 de l’ATP et tête de série numéro 12, a rempli les pronostics en s’imposant par 6-3, 6-4 et 6-3 en une heure et quarante-six minutes au joueur slovaque Norbert Gombos, numéro 87 de l’ATP, au soixante-quatrième tour de Roland-Garros. Après ce résultat, nous suivrons de près la carrière du joueur dans les 30 derniers du tournoi.

Les statistiques montrent que le joueur de tennis espagnol a réussi à casser le service de son adversaire 4 fois, obtenu 61% du premier service, commis une double faute, remportant 75% des points de service. Quant à Gombos, il n’a pu à aucun moment casser le service de son adversaire et ses données d’efficacité sont de 64%, 5 doubles fautes et 60% de points obtenus au service.

Lors de la 30e finale, le joueur de tennis espagnol jouera contre le vainqueur du match entre le biélorusse Egor Gerasimov et le joueur français Enzo Couacaud.

La célébration du tournoi Paris (Roland-Garros Indiv. Masc.) se produit du 24 mai au 13 juin sur terre battue en extérieur. Au total, 239 joueurs de tennis participent à cette compétition et la phase finale est composée d’un total de 128 parmi ceux directement classés, ceux qui ont remporté la phase de qualification précédente et les invités.