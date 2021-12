Pablo Isla tisse son avenir loin du textile

02/12/2021 à 14:18 CET

Alba Suárez

Le premier manager de l’Espagne, nommé « Meilleur PDG de la décennie & rdquor ; par la revue Forbes, Pablo Isla, quitte Inditex. L’adieu sera consommé le 31 mars, lorsque le président encore a rendu compte de son dernier bilan annuel et quittera son bureau libre pour l’entrée, le 1er avril, de Marta Ortega. Au moment de faire ses adieux, îleAvec sa discrétion habituelle, il a évité de répondre sur ce que sera son chantier au printemps, s’il continuera en Galice ou dans quel secteur. Mais une chose est sûre: Pablo Isla il restera à l’écart de l’industrie de la mode pendant au moins deux ans, comme promis par le règlement du conseil d’administration de la multinationale textile de La Corogne.

Ce code assumé par celui qui a été le Le premier dirigeant d’Inditex Au cours des onze dernières années, il établit que les dirigeants mandataires sociaux qui quittent la société, comme c’est le cas, ne peuvent signer pour aucune société « ayant un objet social similaire & rdquor; pendant les deux années qui ont suivi son départ.

Sans doute pas passer par le projet d’Isla d’aller à la compétition et de rejoindre des conseils d’administration comme ceux du suédois H&M, du japonais Uniqlo, de l’américain GAP ou du catalan Mango, principaux rivaux de Zara. Il s’agit en tout cas d’une option à laquelle s’oppose le veto de la norme interne, sauf négociation contraire.

Coupé par le même patron prudent d’Amancio Ortega, île évite le personnalisme et garde jalousement les informations privées. Ce n’est pas non plus le moment pour lui de révéler où il sera à partir du 1er avril. Pour l’instant, tout ce qui transcende c’est que jusque-là il continuera à diriger Index, donnant les derniers points du changement de génération que lui a commandé Amancio Ortega.

Directeur Nestlé

D’entrée, Se nicher sera l’entreprise à laquelle île seront liés à partir d’avril. La multinationale suisse de l’alimentation et des boissons a le manager espagnol dans son conseil d’administration depuis 2018, en tant qu’administrateur indépendant.

Al considéré par Forbes En tant que meilleur PDG de la décennie, il ne manquera pas d’offres des grandes entreprises. Dans sa vie professionnelle, son passage par Altadis —Il a présidé la compagnie de tabac jusqu’en 2005— et sa gestion appréciée de Index, qu’il a rejoint il y a 17 ans en tant que bras droit de Amancio Ortega et qu’il dirige à la première personne depuis dix ans. De cette décennie, il y a une vaste expérience de travail et une rémunération non moins étendue, de environ 80 millions d’euros, entre salaire fixe et salaire variable, auxquels il faut ajouter des bonus et un plan de retraite avec neuf millions d’euros dans la tirelire. Isla détient également deux millions d’actions de Index.

PRESQUE 8 MILLIONS DE FINIQUITO

île il gonflera son compte courant avec le règlement que la multinationale textile de la Corogne devra lui verser fin mars, lorsque son départ de l’entreprise est consommé. Le règlement pourrait s’élever à environ 7,8 millions d’euros.

Le groupe Index ne fournit pas d’informations à ce sujet pour le moment, mais les rapports de gouvernement d’entreprise qu’elle adresse périodiquement à la CNMV (Commission nationale du marché des valeurs mobilières) – elle y est obligée car c’est une société cotée – précisent que le président aurait le droit à une indemnité équivalente à deux ans de salaire en cas de rupture de la relation contractuelle, soit par décision de l’entreprise, soit par démission.

L’expression que le groupe Index utilisé pour informer le régulateur des marchés du départ d’Isla est quelque peu ambigu et ne précise pas qui prend la décision du président de quitter ses fonctions en avril. Pablo Isla « A accepté la démission volontaire & rdquor ;, comme indiqué par le cabinet.