Pablo López perd la vie, il a été vainqueur du Mexique, il a du talent

Pablo López perd la vie, il était le vainqueur de Mexico a du talent | Twitter

Récemment, il a été annoncé que Jahvel Johnson, lauréat de la première édition de ‘Got Talent Mexique‘a perdu la vie, ceci après que sa fille a également perdu la vie il y a environ un mois.

A travers les réseaux sociaux, la malheureuse nouvelle de Pablo López, vainqueur de ‘Le Mexique a du talent’ en 2014, a été confirmée.

Notamment, Pablo, également connu sous le nom de « Jahvel Johnson », son nom de scène, et qui a malheureusement subi la perte de sa fille le mois dernier.

À tout juste 51 ans, Pablo López a perdu la vie en raison d’une crise cardiaque soudaine, comme l’a confirmé une personne proche du chanteur bien-aimé.

L’interprète de soul et de blues a vécu une vie assez compliquée dans les rues de Mexico (CDMX) et le destin l’a conduit à travers de mauvaises pièces, telle était sa participation à ladite émission de téléréalité sur la chaîne TV Azteca.

Et bien qu’il ait été le vainqueur d’une des saisons de « Le Mexique a du talent », Pablo a été oublié, puisque les stations de télévision et de radio ont fermé leurs portes même avec son énorme talent.

Même le label Sony l’avait signé pour quatre albums, mais malheureusement ils n’ont pu enregistrer qu’un seul d’entre eux.

De plus, le million de pesos qu’il a réussi à gagner il l’a investi dans une tournée qui n’a jamais eu lieu, donc l’interprète était déçu et lourdement endetté.

On pourrait dire que sa carrière a été pratiquement tronquée dès le début et c’est qu’en moins d’un an il a perdu sa popularité, il a perdu l’argent qu’il gagnait et il a perdu le contrat de chanteur.

Comme vous pouvez le voir, la vie et la carrière de Jahvel Johnson n’ont pas été faciles du tout et comme il l’a révélé dans l’émission, il a grandi dans une maison de correction.

Quand il n’avait que quelques années, il a été adopté par un couple américain, cependant, en raison de sa mauvaise attitude, le couple a décidé de prendre du recul, alors ils sont retournés à Mexico.

J’ai repris les trucs que j’avais appris à la maison de correction pour les États-Unis, qu’ils n’aimaient pas…

Comme nous l’avons mentionné précédemment, avant d’être connu, pendant huit ans, il a vécu dans la rue, en fait, il gagnait sa vie en jouant dans les voitures de métro.

Il ne fait aucun doute que la perte de Jahvel Johnson a causé un grand impact au Mexique et comme nous l’avons mentionné, il y a tout juste un mois, le chanteur a annoncé la mort de sa fille, qui n’avait que neuf ans.

C’était mon petit ange. […] C’était le seul. Je suis resté vide. Je suis très reconnaissant à Dieu qu’il l’ait prise alors qu’elle allait cesser d’être une enfant. Je pense qu’elle m’attend déjà et ce serait à mon tour de la rattraper ainsi que sa mère. »