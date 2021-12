Pablo Lyle pourrait être sauvé de la prison, procès en mars | INSTAGRAM

C’est hier que l’on apprenait que l’audience de Pablo Lyle sera reportée pour la sixième fois, suite aux accusations qui lui ont été infligées pour avoir involontairement ôté la vie à Juan Ricardo Hernandez, une situation qui s’est produite il y a trois ans, en raison d’un incident de circulation à Miami, Floride.

Mettre le programme TV Azteca, Ventaneando, où le avocate Sandra Hoyos Il parlait de son point de vue sur cette affaire difficile à laquelle l’acteur est confronté, en cas de culpabilité ce sera très difficile.

Cet avocat a précisé qu’il avait encore une chance de se sauver d’aller en prison, même si cela ne l’empêcherait pas d’être jugé, on sait aussi que l’acteur a tenté d’arranger les choses avec la famille pour éviter de dire jugement qui se déroulera au mois de mars 2022.

L’avocat lui a donné un pronostic et souligne que l’acteur a eu un bon comportement, il a été enraciné à la maison, ce qui pourrait le favoriser au cas où il recevrait une condamnation.

« Supposons que sa peine soit de six ou sept ans, mon avis juridique est qu’il est très peu probable qu’il doive purger toutes ces années de prison, il est prouvé qu’il a rempli toutes les conditions d’assignation à résidence, donc le Le juge a le pouvoir discrétionnaire de déterminer si, malgré ce dont vous avez été reconnu coupable, vous pourriez continuer à purger cette peine en résidence surveillée. Cela peut arriver dans le cas de Pablo Lyle », a-t-il conclu.



Pablo Lyle espère recevoir une réponse favorable dans le procès qui aura lieu en mars 2022.

Apparemment, ce qui est demandé par la famille contre Pablo Lyle serait une compensation monétaire, quelque chose que l’acteur serait sûrement prêt à se conformer afin de ne pas aller en prison ou devoir rester en résidence surveillée pendant plusieurs années.

L’avocat a également commenté ce qui suit : « Aux États-Unis, pour obtenir une compensation monétaire, il doit y avoir un procès civil. En se concentrant sur ce procès pénal, il sera favorisé par toutes les prolongations de délai. Nous savons que la justice est voulue mais la justice ne vient pas en dollars ».

Gardez un œil sur Show News et découvrez la situation et tout ce qui peut survenir d’intéressant à propos de cette affaire qui aura son issue possible en mars, même si elle pourrait subir un report pour la 7e fois.