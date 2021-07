Pablo Milanés attaque la répression à Cuba ; “C’est irresponsable et absurde”, dit-il – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

L’auteur-compositeur-interprète Pablo Milanés a attaqué la répression que connaît Cuba à la suite de la manifestation sans précédent du 11 juillet contre le gouvernement.

À travers ses réseaux sociaux, le chanteur de The Brief Space You Are Not In a déclaré qu’il exprimait depuis des années des injustices et des erreurs dans la politique cubaine.

A titre d’exemple, a-t-il rappelé, en 1992, il a dénoncé l’échec du système cubain. Maintenant, il a réitéré sa position et a appelé le peuple cubain à rechercher le meilleur système possible de coexistence et de prospérité, “avec des libertés totales, sans répression et sans faim”.

Il est irresponsable et absurde de blâmer et de réprimer un peuple qui a tout sacrifié et tout donné pendant des décennies pour soutenir un régime qui au final ce qu’il fait c’est l’emprisonner”, a-t-il déclaré.

Pablo Milanés a déclaré qu’il croyait que les jeunes, avec l’aide de tous les Cubains, seraient le moteur du changement.

Le 11 juillet, des milliers d’habitants cubains sont descendus dans la rue pour protester contre le gouvernement en criant « liberté ! ». les manifestants.

À La Havane, les forces de sécurité et des brigades de partisans du gouvernement cubain ont intercepté les manifestations pacifiques criant « liberté », entraînant de violents affrontements et des arrestations.

Près de deux semaines après les manifestations antigouvernementales massives qui ont secoué l’île, les autorités n’ont pas dévoilé le nombre officiel de détenus ou de traités, la seule référence est donc les listes que les groupes militants et les organisations indépendantes collectent et font circuler sur les réseaux sociaux. .

L’ONG d’avocats Cubalex, par exemple, a publié une liste préliminaire de détenus qui, au 21 juillet, comprenait 584 noms, dont 150 ont été arrêtés et 91 ont été libérés.

Les plus grandes manifestations depuis plus de six décennies se sont produites avec le pays embourbé dans une grave crise économique et sanitaire, avec la pandémie hors de contrôle et de graves pénuries de nourriture, de médicaments et d’autres produits de base, en plus de longues coupures de courant, qu’il a poussé les Cubains descendre dans la rue pour critiquer son gouvernement.

Les autorités, de leur côté, insistent pour blâmer les États-Unis à la fois pour les manifestations et les pénuries extrêmes dont souffre le pays.